French President Emmanuel Macron waits for a guest on the steps at the Elysee Palace in Paris, France, May 16, 2017. REUTERS/Yoan Valat/Pool

Schweinfurt/Berlin SPD-Chef Martin Schulz will seine Wahlkampfstrategie an die des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron anlehnen und mit ihm nach der Bundestagswahl ein Tandem zur Stärkung Europas bilden.

Es werde Zeit, "dass ein neuer deutscher Bundeskanzler mit einem neuen französischen Staatspräsidenten eine neue deutsch-französische Initiative für ein sozial gerechtes Wachstums-Europa ergreift", sagte Schulz am Sonntag beim Parteitag der bayerischen SPD in Schweinfurt. Bei der Wahl im September gehe es um eine Richtungsentscheidung für Deutschland. Trotz der SPD-Wahlniederlagen in drei Bundesländern bleibe er dabei: "Ich trete mit dem Anspruch an, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden."

Schulz räumte in Schweinfurt ein, dass die SPD nach den jüngsten Landtagswahlen eine Durststrecke durchlaufe. Das und auch der Abwärtstrend in den Umfragen ändere aber nichts daran, dass die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden wolle. Ihm gehe es darum, Deutschland gerechter zu machen, Europa zu reformieren und deutlich mehr zu investieren, auch um Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern und zu schaffen. "Wir brauchen einen Vorrang für Investitionen in Deutschland", forderte er. Damit helfe man auch an anderen Ländern in Europa mit einer höheren Importnachfrage.

Besonders setzt Schulz auf Macron. Wenn Finanzminister Wolfgang Schäuble dessen Vorschläge zur Stärkung Europa ablehne, sei das ein Unding. Die klar proeuropäische Strategie, mit der Macron die Präsidentenwahl gewonnen hatte, ist für Schulz Vorbild. "Genauso werde ich das auch machen", kündigte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an. Ein Eurozonen-Budget hält er, wie Macron, für sinnvoll. Die Vergemeinschaftung von Schulden sowie Eurobonds stehen für Schulz nicht auf der Agenda.

Relativ vage blieb Schulz beim Thema niedrigere Steuern und Abgaben. "Ja, wir sind für Entlastungen", sagte er in Schweinfurt. Das gelte nicht nur die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, sondern auch für die "kleinen Geschäftsleute". Was er konkret plant, ließ er aber offen. Steuerentlastungen mit der Gießkanne werde es nicht geben.

Sein Parteifreund, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil, verteidigte in der "Welt am Sonntag" sein eigenes kürzlich vorgelegtes Steuerentlastungskonzept. Immerhin habe Schulz es als einen konstruktiven Debattenbeitrag gewertet. "Wir freuen uns über jeden, der unsere Vorschläge aufnimmt. Wer eine bessere Idee hat, kann auch mit meiner Unterstützung rechnen", sagte Weil. Er hatte die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und höhere Steuern für Spitzenverdiener vorgeschlagen. Damit kommt er unter dem Strich auf eine Entlastungsvolumen von rund zehn Milliarden Euro.