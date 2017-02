New Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz addresses a news conference at their party headquarters in Berlin, Germany, January 30, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch - RTSY24K

Berlin Führende Unionspolitiker setzen auf eine baldige "Entzauberung" von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Die gestiegenen Umfragewerte für die Sozialdemokraten seien eine Momentaufnahme, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es seien noch acht Monate bis zur Bundestagswahl. "Das ist eine lange Wegstrecke. Da muss Herr Schulz schon noch eine andere Platte auflegen und vor allem klar sagen, was er will." Dies gelte gerade beim Thema innere Sicherheit. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kommentierte das Umfragehoch mit den Worten: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und der Wahlkampf-Sommer wird noch sehr lang und vor allem konkret."

Von Schulz seien vor allem Widersprüche zu hören, sagte Hasselfeldt. Einerseits kritisiere er hohe Manager-Boni, andererseits billigten seine eigenen Leute in Niedersachsen eine üppige Abfindung einer Volkswagen-Managerin. Ebenso wolle Schulz hart arbeitende Menschen in den Mittelpunkt stellen, spreche sich aber gleichzeitig gegen Steuersenkungen aus. "Ich bin mir sicher: Das Strohfeuer erlischt, wenn es um konkrete Antworten geht."

CDU-Vize Thomas Strobl sagte: "Für die Menschen im Land ist Schulz ein Überraschungsei - man weiß nicht so recht, was drinnen ist." Der "Schulz-Hype" sei weniger Begeisterung darüber, dass er es mache, sondern vor allem Erleichterung, dass der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel es nicht mache. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel habe als erfahrene, besonnene, kluge Steuerfrau ein anderes Format als Schulz. "Und das braucht man gerade in diesen Zeiten auf so rauer See", fügte der baden-württembergische CDU-Landeschef hinzu. Die wahre Leistung zeige sich nicht im 50-Meter-Sprint, sondern im Dauerlauf.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten laut ARD-Deutschlandtrend auf 28 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von acht Punkten im Vergleich zum Vormonat und der höchste SPD-Wert in dieser Legislaturperiode.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte dem "Tagesspiegel", es sei nicht ungewöhnlich, dass Schulz Neugier wecke. "Inhaltlich hat er sich bislang nicht festgelegt, zeigt also auch noch keine Angriffsfläche. Das wird er bis zur Wahl aber nicht durchhalten können." Zu Beginn der Wahljahre 2009 und 2013 seien die SPD-Werte ähnlich gewesen