German president-elect, Frank-Walter Steinmeier, receives applause after the first round of voting of the German presidential election at the Reichstag in Berlin, February 12, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten zu mehr Mut aufgerufen.

Deutschland sei ein "Anker der Hoffnung" in der Welt, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Bundesversammlung im Berliner Reichstag. Der 61-Jährige erhielt von den Vertretern von Bund und Ländern 931 von 1239 gültigen Stimmen. Damit war nur ein Wahlgang nötig. Steinmeier war von der großen Koalition als gemeinsamer Kandidat nominiert worden. Kanzlerin Angela Merkel sagte anschließend: "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident für unser Land sein."

Die Wahl war auch ein Test für die Durchsetzungskraft der Koalition vor der Bundestagswahl am 24. September. Neben der SPD hatten auch Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer vor der Wahl erneut für den Kandidaten geworben.[nL5N1FW0IJ] Am Samstag gab es aber bei Union und Grünen Unmut über einen später gelöschten Tweet der Berliner SPD, in dem von einem "sozialdemokratischen Schlossherrn" im Amtssitz Bellevue die Rede war. Einzelne Unionspolitiker kündigten an, nicht für Steinmeier zu stimmen. Am Sonntag enthielten sich dann 103 der 1253 Delegierten der Stimme. 14 Stimmen waren ungültig. Weil die Abstimmung geheim war, lässt sich nicht sagen, aus welchen Parteien die Enthaltungen kamen.

Steinmeier rief die Deutschen in einer kurzen Rede nach seiner Wahl zu mehr Zuversicht auf. "Lasst uns mutig sein. Dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange." Die Erwartungen an Deutschland als stabile Demokratie seien in aller Welt hoch. Ohne die neue US-Regierung beim Namen zu nennen, forderte er mit Blick auf westliche Werte: "Wenn dieses Fundament anderswo wackelt, dann müssen wir umso fester zu diesem Fundament stehen." Es sei in Deutschland nicht alles gut, aber gerade die Bundesrepublik habe nach 1945 gezeigt, dass vieles besser werden könne. Das Land stehe für Vernunft, Versöhnung, Frieden und ein geeintes Europas. Dies müsse unbedingt verteidigt werden.

Steinmeier sagte zwar allen demokratischen Parteien zu, er werde sich auch um ihr Vertrauen bemühen. Zugleich betonte der Sozialdemokrat aber mit Blick auf die 90er Jahre: "Die Lockrufe derer, die schon damals zündelten, mit Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments, die hat unsere Gesellschaft schon damals überwunden. Und ich bin sicher, das werden wir auch heute."

Auffällig war in der Bundesversammlung, die aus den Bundestagsabgeordneten und einer gleich großen Anzahl von Ländervertretern besteht, die Rolle der AfD, die am äußersten rechten Rand des Plenums platziert wurde. Sowohl während der Rede von Bundestagspräsident Norbert Lammert als auch der Steinmeiers gab es von ihnen keinen Applaus. Teilweise war dies auch bei der Linkspartei der Fall, die am anderen Ende des Plenums saß.

Steinmeiers Gegenkandidaten spielten keine Rolle, nachdem sich auch Grüne und FDP hinter ihn gestellt hatten. Der Kandidat der Linkspartei, Christoph Butterwegge, erhielt 128 Stimmen. Die Kandidaten von AfD (42), der Freien Wähler (25) und der "Piratenpartei" (10) landeten dahinter.

LAMMERT WIRBT FÜR WELTOFFENHEIT

Parlamentspräsident Lammert kritisierte in einer Rede US-Präsident Donald Trump. "Wer Abschottung anstelle von Weltoffenheit fordert und sich sprichwörtlich einmauert, wer statt auf Freihandel auf Protektionismus setzt und gegenüber dem Zusammenarbeiten der Staaten Isolationismus predigt, wer damit zum Programm erklärt: 'Wir zuerst!', darf sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleichtun", sagte der CDU-Politiker. Die fatalen Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen seien aus dem 20. Jahrhundert bekannt. Die meisten Delegierten erhoben sich und applaudierten lange.

Lammert kritisierte, "allenfalls rückwärtsgewandte Zeitgenossen" würden sich gegen ein starkes Europa aussprechen. "Wenn weder der amerikanische noch der russische Staatspräsident ein Interesse an einem starken Europa erkennen lassen, ist dies ein zusätzliches Indiz dafür, dass wir selbst dieses Interesse an einem starken Europa haben müssen."

Trotz der Wahl Steinmeiers wird Amtsinhaber Joachim Gauck noch bis zum 18. März um 24.00 Uhr Bundespräsident sein, um seine genau fünf Jahre dauernde Amtszeit zu beenden. Steinmeier wird dann das Amt im Schloss Bellevue im Berliner Tiergarten übernehmen.