Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz arrives for a news conference in Berlin, Germany, May 15, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Das Steuerkonzept der SPD wird der Partei nach Einschätzung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki nicht aus der Klemme helfen.

"Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes", sagte Kubicki am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. "Das Steuerprogramm spiegelt genau das Problem wider, was die SPD hat: Sie weiß nicht genau, wo sie hin will." Die Partei wisse nicht, "ob sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Aufstiegsversprechen geben will oder ob sie den Mühseligen und Beladenen helfen will".

Kubicki sagte, das Konzept sei vor allem PR. Dazu werde von der SPD die Mär wiederholt "Wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen." Es gebe jedoch einen schönen Satz des US-Präsidenten Abraham Lincoln, der laute: "Man macht die Armen nicht dadurch reich, dass man die Reichen arm macht." Im Gegenteil gelte: "Man muss die Menschen befähigen, aus ihrem Leben das Beste zu machen, etwas zu wollen, aufzusteigen. Das ist sozusagen die Lösung der FDP."

SPD-Kanzlerkandidat und -Parteichef Martin Schulz hatte die Steuerpläne seiner Partei am Montag vorgestellt. Die Reform sieht Entlastungen von jährlich 15 Milliarden Euro vor allem für kleinere und mittlere Einkommen sowie Familien vor. Zudem kündigte Schulz die Abschaffung des Soli-Zuschlags zunächst für Einkommen bis 52.000 Euro, einen höheren Spitzensteuersatz sowie eine höhere Reichensteuer an.