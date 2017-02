Jan Boehmermann, host of the late-night ''Neo Magazin Royale'' on the public ZDF channel is pictured during a TV show of Markus Lanz in Hamburg, Germany, August 21, 2012. REUTERS/Morris Mac Matzen

Hamburg Das umstrittene Gedicht des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bleibt in großen Teilen verboten.

Die Pressekammer des Landgerichts Hamburg untersagte Böhmermann am Freitag, bestimmte Passagen seiner als "Schmähkritik" bezeichneten Satire zu wiederholen. Bei anderen Passagen war das Gericht der Ansicht, dass Erdogan diese hinnehmen müsse. Böhmermanns Anwalt Christian Schertz kündigte Berufung an und will den Fall notfalls bis vor den Bundesgerichtshof bringen.

Mit dem Urteil hielt die Zivilkammer an ihrer Entscheidung vom Mai vergangenen Jahres fest, in der sie per Eilentscheid die Wiederholung großer Teile des Gedichts untersagt hatte. Das Werk hatte Böhmermann in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen. Bei der Abwägung zwischen der Kunst- und Meinungsfreiheit auf der einen und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite befand das Gericht, Böhmermanns Satire überschreite die Grenze zur Ehrverletzung.

Anwalt Schertz warf dem Gericht handwerkliche Fehler vor. "Es geht davon aus, dass das Ganze Kunst ist, macht sich aber dann daran, einzelne Sätze darin zu verbieten", sagte er Reuters TV. Dabei sei die Freiheit der Kunst im Grundgesetz geschützt. "Man kann auch nicht bei einem Gemälde einzelne Teile herausschneiden, die einen stören."

RICHTERIN: BELEIDIGUNGEN MÜSSEN NICHT HINGENOMMEN WERDEN

Richterin Simone Käfer erklärte, Böhmermann könne sich bei seiner Satire zwar auf die Meinungs- und Kunstfreiheit berufen, die einen großen Freiraum genieße. Beleidigungen und Beschimpfungen müsse der Betroffene jedoch "nicht bereits deswegen hinnehmen, weil sie ersichtlich nicht ernst gemeint seien". Erdogan werde in dem Gedicht nicht nur als sexbessene Person dargestellt, sondern es würden zudem als inakzeptabel geltende sexuelle Verhaltensweisen auf den Kläger bezogen. Es würden darüber hinaus nicht nur gegenüber Türken bestehende Vorurteile aufgegriffen, sondern Erdogan werde noch unterhalb eines Schweins beziehungsweise eines "Schweinefurzes" stehend beschrieben. Es sei bekannt, dass für einen Muslim die Verbindung zu einem Schwein besonders verletzend sei.

Erdogan sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und bezeichnet das Gedicht als rassistisch. Die Affäre hatte für diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt. Auch Kanzlerin Angela Merkel kam unter Druck, nachdem sie zuerst das Schmähgedicht kritisierte, dann aber zurückruderte. Kritiker in Deutschland werfen Erdogan vor, nach Einschränkungen der Presse in seiner Heimat auch im Ausland die Meinungsfreiheit einschränken zu wollen.

Das Landgericht erklärte, dass die Einstellung strafrechtlicher Ermittlungen durch die Mainzer Staatsanwaltschaft nicht gegen die Untersagung von Textpassagen spreche. Die Mainzer Ermittler hatten im Oktober ein Verfahren gegen Böhmermann wegen Beleidigung eingestellt. Strafbare Handlungen seien nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, erklärten sie.