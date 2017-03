Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during a meeting in Istanbul, Turkey, March 19, 2017. REUTERS/Murad Sezer

Berlin/Ankara Der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zu einer verbalen Abrüstung aufgefordert und davor gewarnt, die Erfolge seines Landes aufs Spiel zu setzen.

"Präsident Erdogan, Sie gefährden all das, was Sie mit anderen aufgebaut haben", sagte Steinmeier in seiner Antrittsrede nach der Vereidigung am Mittwoch. "Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche! Zerschneiden Sie nicht das Band zu denen, die Partnerschaft mit der Türkei wollen." Erdogan selbst forderte Europa zur Abkehr von seinem bisherigen Verhalten gegenüber seinem Land auf.

Bei einer Veranstaltung in Ankara sagte er: "Wenn Europa seinen Weg so fortsetzt, kann sich kein Europäer in irgendeinem Teil der Welt mehr sicher auf den Straßen bewegen." Die Türkei fordere von Europa, Menschenrechte und Demokratie zu respektieren. Erst am Vortag hatte Erdogan eine Neuausrichtung der Beziehungen zur Europäischen Union (EU) angekündigt, die er als "faschistisch" und "grausam bezeichnete.

Steinmeier ging in seinem Appell an Erdogan auch auf den in Untersuchungshaft sitzenden deutsch-türkischen "Welt"-Journalisten Deniz Yücel ein: "Respektieren Sie den Rechtsstaat und die Freiheit von Medien und Journalisten! Und: Geben Sie Deniz Yücel frei!"

Die türkische Führung liegt mit mehreren EU-Staaten im Streit, weil türkische Politiker dort auf Wahlkampfauftritten für das Verfassungsreferendum werben wollten, mit dem Erdogan weitreichende Machtbefugnisse bekommen soll. In einigen Ländern wurden diese Auftritte untersagt. Türkische Regierungsvertreter hatten Deutschland und den Niederlanden deswegen Nazi-Methoden vorgeworfen.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) keine weiteren Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern in Deutschland organisiert. Auch von der Koordinierungsstelle der AKP in Köln hieß es, bis zum Referendum Mitte April in Köln sollten keine Minister mehr auftreten. Regierungssprecher Steffen Seibert begrüßte die Ankündigung. "Das sind Aussagen, die zur Befriedung einer doch ziemlich aufgeheizten Situation beitragen können." Zugleich bekräftigte er, dass die am Montag für Türken in Deutschland startende Abstimmung über die Verfassung sowie Auftritte türkischer Politiker an die Einhaltung von deutschem Recht und Gesetz geknüpft seien. Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel hatten gedroht, anderenfalls diese Genehmigungen wieder zurückzuziehen.

Nach den Worten des stellvertretenden Ministerpräsidenten Numan Kurtulmus werden türkische Regierungsbeamte weiterhin an Veranstaltungen für Türken im Ausland teilnehmen. Allerdings gehe es dabei nicht darum, für das Referendum am 16. April zu werben.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Bundesregierung seit November 2016 insgesamt elf beantragte Waffen-Exportgenehmigungen für die Türkei abgelehnt hat. Dies geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor. Es ging dabei um Handfeuerwaffen, Munition und Teile für Rüstungsgüter. Als Gründe wurden die inneren Spannungen in der Türkei mit bewaffneten Konflikten im Land, Menschenrechtsmängel sowie die Unsicherheit über den Verbleib deutscher Waffen genannt. Normalerweise sind Waffenlieferungen an Nato-Partner weitgehend unbeschränkt. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, jeder Einzelfall werde intensiv geprüft. Kriterien seien die außen- und sicherheitspolitische Situation im Empfängerland und die Menschenrechtslage.