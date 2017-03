Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at the International Tourism Trade Fair ITB in Berlin, Germany, March 8, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Die türkische Regierung lotet die Möglichkeit eines Wahlkampfauftritts von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland aus.

Bei einem Treffen der Außenminister beider Länder am Mittwoch in Berlin sei dieses Thema zur Sprache gekommen, teilte der türkische Ressortchef Mevlüt Cavusoglu im Anschluss mit. Es sei dabei um mögliche Veranstaltungsorte gegangen, sagte Cavusoglu am Rande der Tourismusbörse ITB. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel äußerte sich dazu nicht. Er sei sich mit Cavusoglu einig gewesen, dass keine Seite ein Interesse an einer dauerhaften Belastung der Beziehungen habe, sagte Gabriel nach dem Treffen. Zu einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt der beiden Minister kam es nicht.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es gebe bislang keine offizielle Anfrage für einen Deutschlandbesuch Erdogans. Gabriel forderte die Türkei auf, auch im Wahlkampf Recht und Anstand einzuhalten. Cavusoglu verbat sich eine Einmischung in den türkischen Wahlkampf. Dabei geht es um die Volksabstimmung über eine Verfassungsreform am 16. April, die die Kompetenzen von Präsident Erdogan maßgeblich erweitern soll. Cavusoglu sagte, Deutschland habe alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen für eine Kundgebung des türkischen Präsidenten zugesagt, sollte er nach Deutschland reisen. Einen Termin oder Ort nannte er nicht. Erdogan hatte am Sonntag erklärt: "Wenn ich nach Deutschland kommen will, werde ich es tun."

Auftritte türkischer Politiker in Deutschland im Wahlkampf vor dem Verfassungsreferendum sind umstritten. Cavusoglu sagte, er habe Gabriel klargemacht, dass die Türkei "sehr irritiert" darüber sei, dass in Deutschland mehrere Termine türkischer Minister untersagt worden seien. Dies solle Deutschland unterlassen. Cavusoglu hatte am Dienstag für einen Wahlkampfauftritt in Hamburg auf die Residenz des Generalkonsuls ausweichen müssen, nachdem die Behörden eine Veranstaltung an einem anderen Ort wegen Sicherheitsmängeln untersagt hatten.

Hinter deutscher Kritik an der Türkei sehe er Islamfeindlichkeit, sagte Cavusoglu. Die gegen die Türkei gerichtete Stimmung in Deutschland müsse sich rasch legen. Zugleich zeigte er sich bereit für einen offenen Dialog. Auch Freunde und Verbündete könnten in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung sein. "Aber wir sollten ein feindseliges Verhalten beenden." Die Türkei wolle die Freundschaft zu Deutschland aufrechterhalten. Gabriel werde bald die Türkei besuchen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wollte das weder bestätigten noch dementieren.

"ES GIBT EINFACH GRENZEN"

Der Bundesaußenminister selbst äußerte sich dazu nicht. Die aktuellen Belastungsproben würden sich nur im sachlichen und respektvollen Dialog meistern lassen, sagte der SPD-Politiker. "Unser heutiges Treffen war gut, war ehrlich, freundlich im Umgang, auch offen, aber durchaus auch hart und kontrovers in der Sache." Wie groß die Differenzen auch sein mögen, so gebe es doch keine Alternative zu Gesprächen. Nur dadurch sei eine Normalisierung der Beziehungen möglich. "Wir haben vereinbart, dass wir den Dialog fortsetzen wollen - so schnell wie möglich."

Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaat verböten sich in Deutschland aber, sagte Gabriel. "Es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört der Vergleich mit Nazi-Deutschland." Diese Parallele hatte Erdogan gezogen. Cavusoglu hatte sich die Wortwahl zueigen gemacht, dies aber in Hamburg und Berlin nicht wiederholt. Ungeachtet der scharfen Töne aus der Türkei will die Bundesregierung aber Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland nicht verbieten.

Unerwünscht sind Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich und den Niederlanden, wo in einer Woche das Parlament gewählt wird. Bei einer Demonstration vor der türkischen Botschaft in Den Haag bezeichnete der Chef der rechtspopulistischen Freiheitspartei, Geert Wilders, Erdogan als Diktator. Er verlangte, die Mitglieder der türkischen Regierung zu unerwünschten Personen in den Niederlanden zu erklären.

In der Bundesrepublik leben laut Statistischem Bundesamt knapp drei Millionen Menschen mit türkischer Abstammung. Der Verfassungsschutz befürchtet gewaltsame Zusammenstöße zwischen PKK-Anhängern und nationalistischen Deutschtürken. "Wir sehen seit langem, dass die Konflikte in der Türkei auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland haben", sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen in Berlin. "Es besteht die Gefahr, dass diese Stellvertreter-Auseinandersetzungen zwischen PKK-Anhängern und nationalistischen/rechtsextremistischen Türken eskalieren, weil in beiden Szenen ein hohes, schlagkräftiges Gefährdungspotenzial vorhanden ist."