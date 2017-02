A supporter of Turkish President Recep Tayyip Erdogan wears a scarf before Turkish Prime Minister Binali Yildirim is expected to address a crowd of around 10,000 in Oberhausen, Germany, February 18, 2017, to promote Turkey's constitution referendum on April 16, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

Berlin Die Bundesregierung hat keine Hinweise auf einen Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland vor dem türkischen Verfassungsreferendum Mitte April.

"Wenn es eine solche Besuchsabsicht geben sollte, ist es nicht nur Gepflogenheit, sondern auch erforderlich, eine solche Reise des türkischen Staatspräsidenten in welcher Rolle auch immer uns förmlich mitzuteilen", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin. Die "Bild"-Zeitung hatte unter Berufung auf einen hochrangigen Diplomaten berichtet, Erdogan wolle im März in Nordrhein-Westfalen für das neue Präsidialsystem in seinem Land werben.

Die SPD-geführte nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Auftritt Erdogans zu verhindern. Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) hatte dies damit begründet, in Deutschland solle nicht Freiheit der Meinungsäußerung missbraucht werden, "um für eine Verfassungsänderung in der Türkei zu werben, mit der Grundrechte eingeschränkt und die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollen". Schäfer wich Fragen nach einem möglichen Einreiseverbot für Erdogan aus und erklärte lediglich: "Wenn der türkische Staatspräsident uns mitteilt, was er in Deutschland zu tun gedenkt, dann schauen wir uns das an."