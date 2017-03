German Foreign minister Sigmar Gabriel listens during a news conference in Riga, Latvia, March 1, 2017. REUTERS/Ints Kalnins - RTS10YPV

Berlin Deutschland wünscht sich nach den Worten von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine Normalisierung der Beziehungen zur Türkei, fordert von der türkischen Regierung aber auch im Wahlkampf die Einhaltung von Recht und Anstand.

"Es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört der Vergleich mit Nazi-Deutschland", sagte Gabriel nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Mittwochmorgen in Berlin. Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaat verböten sich in Deutschland. "Dies ist das freieste Land, das auf deutschem Boden jemals existiert hat, wir sind eines der freiesten demokratischen Länder der Welt."

Mit Cavusoglu sei er sich einig gewesen, dass keine der beiden Seiten ein Interesse habe, die deutsch-türkischen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen, sagte Gabriel. Die aktuellen Belastungsproben würden sich nur im sachlichen und respektvollen Dialog meistern lassen. "Unser heutiges Treffen war gut, war ehrlich, freundlich im Umgang, auch offen, aber durchaus auch hart und kontrovers in der Sache."