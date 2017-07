Türkei - Konkrete Druckmittel sind begrenzt

German Foreign Minister Sigmar Gabriel addresses a news conference in Berlin, Germany, July 20, 2017, after he has interrupted his summer vacation and returned to Berlin to discuss a deepening crisis in relations with Turkey over the arrest of human rights activists.

Berlin (Reuters) - Die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei bringt den Dauerkonflikt in Deutschland zum Kochen: Nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, auch die Opposition fordert die Freilassung.

Der Bundestagswahlkampf sorgt dafür, dass die Reaktionen noch heftiger ausfallen: Am Mittwoch bestellte das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter ein, Minister Sigmar Gabriel (SPD) unterbrach seinen Urlaub, die Parteien werfen sich gegenseitig das Scheitern ihrer jeweiligen Türkei-Politik vor. Zugleich rätseln alle Akteure, welche Druckmittel Deutschland und die EU überhaupt gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hand haben. "Wenn die Türkei fest entschlossen ist, den Weg zu gehen gen Osten, alle Brücken abzubrechen, werden wir das nicht verhindern können", sagte Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, am Mittwoch.

Spätestens seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 türmen sich die Probleme in der Türkei auf. Zu den vielen Verhafteten gehören nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch neun Deutsche, davon vier mit deutsch-türkischem Doppelpass. Drei von ihnen konnten bisher nicht konsularisch betreut werden. Das Besuchsverbot für die deutschen Soldaten in Incirlik hat die Bundeswehr bereits zu einem Abzug aus Nato-Land bewegt. Nun hat die türkische Regierung auch noch am Nato-Standort Konya einen Besuch deutscher Parlamentarier verboten.

Jenseits der Auftrittsverbote für türkische Politiker und harscher Kritik gelten praktische Maßnahmen gegen die Regierung in Ankara aber als schwierig - schon weil keineswegs alle EU- und Nato-Partner das Thema so wichtig nehmen wie Deutschland, die Niederlande und Österreich mit ihrem hohen Anteil türkischstämmiger Bürger. Für Verärgerung sorgte in der Bundesregierung etwa Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der im Streit über Konya beide Seiten zu einer Lösung aufrief - statt nur den Nato-Partner Türkei zu ermahnen. Aber aus Sicht vieler Nato-Länder handelt es sich um einen bilateralen Streit, der durch das deutsche Sondermodell einer "Parlamentsarmee" und die eingeforderten Besuchsrechte ausgelöst wurde.

Wirtschaftlicher Druck

Die deutsche Wirtschaft hat kein Interesse an einer Eskalation. Die Türkei galt bis vor kurzem mit seiner wachsenden Bevölkerung als Wachstumsmarkt für die 6000 deutschen Unternehmen. Immerhin belaufen sich die deutschen Investitionen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums auf zwölf Milliarden Euro, das Handelsvolumen beträgt mehr als 37 Milliarden Euro. Allerdings scheuen deutsche Touristen etwa bereits eine Reise in die Türkei.

"Sollte Erdogan weiter Kurs halten und die Türkei in Richtung Diktatur führen, wird dies nicht ohne Konsequenzen im Wirtschafts- und Handelsbereich bleiben", sagt der außenpolitische Sprecher der SPD, Niels Annen. Eine offene Abkehr von der EU würde die Investitionsentscheidung ausländischer Firmen massiv beeinflussen, wird in Wirtschaftskreisen gewarnt. Deshalb fordert die türkische Regierung trotz des Streits die Wiederaufnahme der auf Eis liegenden EU-Beitrittsverhandlungen. Dies wird in Berlin parteiübergreifend abgelehnt - was indirekt als wirtschaftlicher Druck wirkt.

Eu-Hilfen - Migrationsabkommen

Die EU zahlt der Türkei aus verschiedenen Töpfen Geld. Der größte Brocken sind derzeit die drei Milliarden Euro, die die EU im Rahmen des Migrationsabkommens überweist. Davon sind laut EU-Kommission 2,9 Milliarden Euro verplant, für 48 Projekte wurden 1,6 Milliarden Euro konkret zugewiesen und bis heute 811 Millionen Euro ausgegeben. Die EU hat zugesagt, weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Ein Ende dieser Hilfe lehnt die Bundesregierung ab, weil sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert direkt den mehr als zwei Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei zugute komme, also nicht an den türkischen Staat gezahlt werde. Trotz des Streits lobt Bundeskanzlerin Angela Merkel regelmäßig, dass sich die Türkei zumindest an diesem Punkt an die Vereinbarungen halte.

Eu-Hilfen - Vorbeitrittsgeld

Daneben stellt die EU der Türkei für die Periode 2014 bis 2020 insgesamt 4,45 Milliarden Euro als sogenannte Vor-Betrittshilfen zur Verfügung. Bis Mai 2017 sind aber erst 186 Millionen Euro davon ausgezahlt worden. Diese Hilfen zahlt die EU an alle Staaten, die sich im Beitrittsprozess befinden. Das Geld soll den Ländern helfen, sich EU-Standards anzunähern - auch bei Demokratisierung und Zivilgesellschaft, für die ein Drittel des Geldes im Falle der Türkei vorgesehen ist. Hier tobt nun der Streit, ob die EU die Zahlungen einstellen sollte. Denn die türkische Regierung bewegt sich nach Einschätzung der Bundesregierung von demokratischen Standards weg.

Die EU-Kommission wird die Zahlungen in diesem Jahr überprüfen. Regierungssprecher Seibert forderte, dass diese Bewertung "im Lichte der jüngsten Ereignisse" geschehen müsse. Das Problem: Keineswegs alle in der EU wünschen ein Ende der Hilfen, weil dies in der Türkei genau jene Kräfte treffen könnte, die noch als Partner angesehen werden. Auch der Grünen-Europapolitiker Manuel Sarrazin fordert nur, dass das Geld nicht mehr an staatliche türkische Stellen gehen soll. "Die Kommission ist der Meinung, dass unser Engagement in der Türkei gerade im Lichte der jüngsten Entwicklungen umso wichtiger ist", sagte ein Kommissionssprecher am Mittwoch zu Reuters.