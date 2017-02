Berlin Die Bundesregierung dringt auf rasche Entscheidungen der türkischen Ermittlungsbehörden im Falle des festgehaltenen "Welt"-Reporters Deniz Yücel.

"Der Fall wird nicht einfacher und leichter dadurch, dass man ihn weiter in die Länge zieht", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Yücel seine journalistische Tätigkeit in irgendeiner Weise missbraucht habe. "Wir hoffen und erwarten, dass eine Entscheidung durch die zuständigen türkischen Justizbehörden gefällt wird, die dem Rechnung trägt - und zwar so schnell wir möglich", sagte der Sprecher. Aus Sicht der Bundesregierung gebe es keinen Grund, weshalb Yücel noch nicht von der Staatsanwaltschaft vernommen wurde, was für den Fortgang des Verfahrens entscheidend ist.

Yücel befindet sich seit fast zehn Tagen in der Türkei in Polizeigewahrsam. Dem 43-Jährigen wird nach Angaben seiner Redaktion Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Die Frist des Polizeigewahrsams endet laut Auswärtigem Amt am kommenden Dienstag gegen 16.00 Uhr.

Der Fall Yücel wirft nach Einschätzung der Bundesregierung ein Schlaglicht auf die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei. Das seien Grundrechte, die auch in der türkischen Verfassung einen hohen Rang hätten. Die Bundesregierung hatte bereits deutlich gemacht, dass sie dem Fall Yücel allergrößte Bedeutung zumisst und sie sich für eine rasche Freilassung des Journalisten einsetzt.