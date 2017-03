German Chancellor Angela Merkel addresses the German lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, March 9, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Stopp von Nazi-Vergleichen durch türkische Regierungsmitglieder gefordert.

Die Differenzen mit der Türkei seien tiefgreifend, und mit wenigen Ländern habe Deutschland so komplizierte aber zugleich so vielfältige Verbindungen wie mit der Türkei, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Umso trauriger und deprimierender seien Äußerungen, mit denen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und andere türkische Regierungsmitglieder die Bundesrepublik in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt hätten. "Das ist so deplatziert, dass man es eigentlich ernsthaft gar nicht kommentieren kann. Zu rechtfertigen ist es schon überhaupt gar nicht", sagte Merkel.

NS-Vergleiche führten immer nur "ins Elend" und verharmlosten die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. "Und das werden wir nun auf gar keinen Fall zulassen", sagte die Kanzlerin und appellierte an die Türkei: "Diese Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören. Sie sind der engen Verflechtungen und Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und unseren beiden Völkern politisch, gesellschaftlich, als Nato-Partner und wirtschaftlich nicht würdig."

Zu den umstrittenen Auftritten türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland sagte Merkel, innerhalb des geltenden Rechts seien diese weiterhin möglich, sofern und solange sie ordnungsgemäß und rechtzeitig angekündigt seien und dann auch genehmigt werden könnten.