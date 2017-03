Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu speaks from a balcony during an election campaign rally for the upcoming Turkish referendum in Hamburg, Germany March 7, 2017. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin Die türkische Regierung lässt im Streit über Wahlkampfreden ihrer Minister in Deutschland trotz aller Appelle zur Mäßigung nicht von Nazi-Vergleichen ab.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Donnerstag im TV-Sender NTV, die Türkei bezeichne die Bundesregierung nicht als nazistisch, ihre Methoden erinnerten aber an die Nazi-Zeit. Der Bundestag wies die verbalen Attacken aus Ankara einmütig zurück. "Diese Vergleiche müssen aufhören", verlangte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die von "tiefgreifenden Differenzen" sprach. Auch in Deutschland wurde der Ton rauer. "Der Wahlkämpfer Erdogan mit seinen Schergen ist unerwünscht in Deutschland", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Wütende Angriffe richtete Cavusoglu auch gegen die Niederlande. In der Schweiz wurde ebenfalls eine Wahlkampf-Veranstaltung abgesagt.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Nazi-Parallele als erster gezogen, nachdem einige deutsche Kommunen Reden seiner Minister wegen Sicherheitsbedenken untersagt hatten. Cavusoglu war am Dienstag auf dem Gelände des türkischen Konsulats in Hamburg aufgetreten, nachdem eine Veranstaltung in der Stadt wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage abgesagt worden war. Die Türken stimmen Mitte April über eine Ausweitung der Befugnisse Erdogans ab. In Deutschland sind rund die Hälfte der rund drei Millionen Menschen mit türkischer Abstammung wahlberechtigt.

Über die Parteigrenzen hinweg wies der Bundestag die Nazi-Vergleiche zurück. Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte unter Beifall aus allen Fraktionen, wer Deutschland verdächtige, Nazi-Methoden anzuwenden, disqualifiziere sich selbst. Türkische Politiker sollten als Ausdruck der Meinungsfreiheit vor ihren Landsleuten in Deutschland sprechen können. Dieses Grundrecht sollten sie aber auch ihren Bürgern in der Türkei gewähren. Seit dem Putschversuch im Sommer vergangenen Jahres wurden Tausende Oppositionelle und kritische Journalisten verhaftet, darunter der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der beide Pässe hat.

"Hierzulande kann jeder seine Meinung sagen, auch ausländische Gäste", sagte Lammert. "Wir aber auch." Mit dem Referendum entwickele sich die Türkei zu einem "zunehmend autokratischen Staat, der sich immer weiter von Europa, seinen Überzeugungen und demokratischen Standards entfernt".

ÖZDEMIR FORDERT KLARE HALTUNG

Merkel nannte die Nazi-Vergleiche deprimierend: "Das ist so deplatziert, dass man es eigentlich ernsthaft gar nicht kommentieren kann - zu rechtfertigen ist es schon überhaupt gar nicht." Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte Merkel auf, keine deutschen Waffen mehr an die Türkei zu liefern. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte dagegen, die Türkei sei ein Nato-Partner, mit dem weiter zusammengearbeitet werde. An einer Eskalation der Emotionen bestehe kein Interesse. Darunter leiden würden vor allem die türkischstämmigen Menschen in Deutschland.

Grünen-Chef Cem Özdemir forderte einen klaren Kurs gegenüber der Regierung in Ankara: "Wir wollen nicht Mitglied in der Türkei werden, sondern die Türkei Mitglied in der EU." Wenn die Minister hier auftreten wollten, erwarte er dafür eine Geste wie die Freilassung Yücels. Erdogan habe Angst, das Referendum zu verlieren. "Wir sollten alles dafür tun, dass er es verliert."

Die CSU forderte die türkische Regierung auf, sich für die Nazi-Vergleiche zu entschuldigen. Generalsekretär Scheuer sagte, die Bemerkungen seien auch eine Beleidigung für die Opfer der NS-Schreckensherrschaft. Ein Einreiseverbot für Erdogan wolle die CSU nicht. "Erdogan und seine Combo warten ja nur darauf, in eine Opferrolle zu kommen." Sollte Erdogan den Volksentscheid gewinnen, müsse die EU ihre Beitrittshilfen in Milliardenhöhe zurückfordern. Erdogan will ein Präsidialsystem einführen.

In den türkischen Wahlkampf gerät nun auch die Schweiz. Das Hilton-Hotel in Zürich kippte wegen Sicherheitsbedenken einen Auftritt Cavusoglus. Auch die Stadt wollte die Veranstaltung unterbinden. Cavusoglu hatte zuletzt eine in Rotterdam geplante Rede absagen müssen. Dem türkischen Sender NTV sagte er, die Türkei werde sich "Faschisten und Rassisten" wie dem niederländischen Islam-Gegner Geert Wilders nicht beugen. Niemand könne ihn davon abhalten, in die Niederlande zu kommen.