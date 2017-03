Turkey's Prime Minister Binali Yildrim addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parliament in Ankara, Turkey July 19, 2016. REUTERS/Umit Bektas

Berlin Die Bundesregierung will von ihrem Recht zur Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland keinen Gebrauch machen.

"Wir glauben nicht, dass ein Einreiseverbot sinnvoll wäre", erklärte das Auswärtige Amt am Freitag. Das Bundesverfassungsgericht stellte klar, dass es im Ermessen der Bundesregierung liegt, ob türkische Politiker in Deutschland auftreten oder nicht. Ausländische Regierungsmitglieder könnten sich bei Auftritten auch nicht auf Grundrechte berufen.

Die Bundesregierung sei schon immer der Auffassung gewesen, dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einreise gebe, sagte Außenamts-Sprecher Sebastian Fischer. Sie arbeite aber nicht an Einreiseverboten. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer verwies auf die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit: "Was wir von anderen fordern, sollten wir eben selber leben."

Die Auftritte müssten nach deutschem Recht und Gesetz ablaufen und die üblichen Anstandsregeln müssten eingehalten werden, sagte Fischer. Nazi-Vergleiche verböten sich. Dies hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel deutlich gemacht. "Wir gehen davon aus, dass das in der Türkei gehört worden ist."

In der Karlsruher Entscheidung heißt es, Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen hätten "weder von Verfassungs wegen noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet und die Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland". Hierzu bedürfe es der ausdrücklichen oder stillschweigenden Zustimmung der Bundesregierung.

Allerdings wiesen die Richter die Verfassungsbeschwerde eines deutschen Bürgers ab, der gerügt hatte, dass die Bundesregierung dem türkischen Ministerpräsidenten Binal Yildirim im Februar eine Kundgebung in Oberhausen ermöglichte. Der Beschwerdeführer habe nicht hinreichend dargelegt, dass er durch das Unterlassen der Regierung selbst in seinen Grundrechten betroffen sei, so die Richter. (AZ: 2 BvR 483/17)

Wegen nicht zugelassener Auftritte türkischer Regierungsmitglieder, die in Deutschland für die Verfassungsreform werben wollten, gibt es heftigen Streit zwischen den beiden Nato-Partnern. Nachdem mehrere Kundgebungen von kommunalen Behörden wegen Sicherheitsmängeln der Veranstaltungsorte oder Sicherheitsbedenken abgesagt worden waren, warfen türkische Regierungsmitglieder Deutschland Nazi-Methoden vor.

Laut Fischer sind Auftritte des türkischen Sportministers, der am Freitag in Köln erwartet wurde, und der türkischen Familienministerin angekündigt. Daneben befänden sich auf einer Liste mit 30 geplanten Auftritten in Deutschland Abgeordnete und Regierungsberater. Konkrete Reiseplanungen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seien nicht bekannt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte Merkel auf, deutlicher auf Nazi-Vergleiche aus Ankara zur reagieren. In der "Bild" sagte Schulz: "Da muss ein Kanzler sagen: Jetzt reicht's! Wenn türkische Regierungsmitglieder uns Nazi-Methoden vorwerfen, wird eine rote Linie überschritten." Merkel forderte in Brüssel eine gemeinsame Haltung der EU und des Europarats zur Türkei.

FDP-Chef Christian Lindner sieht die Bundesregierung nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts "in der Pflicht, ihre laxe Haltung abzulegen". Die Regierung mache bewusst von ihren Möglichkeiten keinen Gebrauch, die Werbung für eine autoritäre Türkei bei uns zu unterbinden, sagte er der "Heilbronner Stimme" laut Vorabbericht. "Es ist ein falsches Verständnis von Toleranz, den Gegnern der Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit zu gewähren."