Tunisia's Prime Minister Youssef Chahed speaks during a news conference with his French counterpart Manuel Valls in Tunis, Tunisia November 28, 2016. REUTERS/Zoubeir Souissi

Berlin Deutschland will die Rückkehr ausreisepflichtiger Tunesier nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel verstärkt mit finanziellen Anreizen fördern.

In Tunesien seien aber keine Auffanglager für Flüchtlinge aus Drittstaaten geplant, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed am Dienstag in Berlin. In Regierungskreisen hieß es zudem, dass die Bundesregierung über das Auswärtige Amt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit 300.000 Euro für ein Beratungszentrum gegen Folter in Tunesien fördern werde. Amnesty hatte zuletzt auf Menschenrechtsverletzungen in dem Land hingewiesen.

Merkel bekräftigte, dass Tunesien in Nordafrika ein Stabilitätsanker sei, den man bei Bildung, in Sicherheitsfragen und dem Aufbau der Wirtschaft unterstützen wolle. Chahed begrüßte Pläne für einen "Marshall-Plan für Afrika", von dem auch Tunesien profitieren wolle. Schwerpunkte der Gespräche waren nach Angaben Merkels auch die Themen Sicherheit und Migration. In Deutschland lebten mehr als 30.000 Tunesier, von denen 1500 kein Aufenthaltsrecht hätten. Im vergangenen Jahr seien von diesen nur 116 in ihre Heimat zurückgekehrt. "Hier müssen wir schneller werden", forderte Merkel. Die freiwillige Rückkehr solle mit einem Beratungszentrum und Hilfen für den Aufbau einer Existenz in dem Land unterstützt werden. Aber wer nicht freiwillig zurückgehe, der müsse abgeschoben werden.

Merkel wies Kritik an der Einrichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Nordafrika zurück, die etwa von Pro Asyl, der Linkspartei und den Grünen kamen. Für Tunesien sei dies ohnehin nicht geplant, weil nur ein Prozent der über das Mittelmeer nach Italien kommenden Migranten und Flüchtlinge über das Land kämen. "Das Wort, das Sie genannt haben, ist eh nicht Teil meines Sprachschatzes", sagte sie auf die Frage nach Auffanglagern. Da die meisten Menschen über Libyen und das Mittelmeer nach Italien gelangten, gebe es dort Pläne für "bestimmte Einrichtungen", die aber vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betreut werden sollten und in denen internationales Recht herrschen müsse. "So weit sind wir aber in Libyen nicht", sagte sie mit Hinweis darauf, dass die von der UN anerkannte Einheitsregierung das Land nicht unter Kontrolle habe.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt warf Merkel vor, sie tue so, "als ob man nach dem schmutzigen Deal mit der Türkei jetzt einen weiteren schmutzigen Deal machen könnte mit Libyen oder mit Tunesien". Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende der Linken-Fraktion, Jan Korte.

Tunesien steht auch deswegen im Fokus der deutschen Politik, weil der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri aus dem nordafrikanischen Land kam. Er sollte in seine Heimat abgeschoben werden, was aber scheiterte, da die tunesischen Behörden zunächst keine Passersatzpapiere ausstellten. Chahed forderte klare Beweise, dass es sich bei Ausreisepflichtigen tatsächlich um Tunesier handele.

"Deutschland und Tunesien sind im Visier des internationalen Terrorismus und auf tragischer Weise durch das Attentat auf dem Breitscheid-Platz miteinander verbunden", sagte Merkel, die mit Chahed später den Ort des Anschlags in Berlin besuchte. Amri repräsentiere nicht Tunesien, sagte Chahed. Man müsse auch darüber sprechen, wieso Amri sich erst nach Jahren in Europa radikalisiert habe.