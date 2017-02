German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends the G20 Germany 2017 Conference in Wiesbaden, Germany January 25, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat vor Rückschritten bei der global vereinbarten Regulierung der Finanzmärkte gewarnt.

Schäuble sagte am Dienstag in Berlin, er werde seinem neuen Ministerkollegen in den USA, Steven Mnuchin, nicht dazu raten, die nach der Finanzkrise mühsam erreichte Regulierung wieder zurückzunehmen. "Jede freiheitliche Ordnung zerstört sich ohne Regeln und Grenzen", warnte Schäuble.

Die neue US-Regierung hat angekündigt, die 2010 in den USA im sogenannten Dodd-Frank-Act festgeschriebene Neuregulierung der US-Finanzmärkte zu überprüfen. Mnuchin war am Montag als neuer US-Finanzminister vereidigt worden.