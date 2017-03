U.S. President Donald Trump delivers remarks at the National Republican Congressional Committee March Dinner in Washington, U.S., March 21, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Berlin Die Nachricht, dass US-Außenminister Rex Tillerson nicht zum Treffen mit seinen Kollegen aus den Nato-Staaten kommen will, hat unter Verbündeten Verwunderung ausgelöst.

Eben erst hatte Präsident Donald Trump Kanzlerin Angela Merkel versichert, wie wichtig ihm die Nato sei. Aber wenn nun der Vertreter des mächtigsten Nato-Staates am Treffen nicht teilnimmt, stellt sich die Frage, welcher Kurs gilt und was Absprachen mit der neuen Regierung wert sind. Offiziell fallen die Kommentare zwar vor allem in der Union noch freundlich-zurückhaltend aus - man will es sich mit der US-Regierung nicht ohne Grund verscherzen. Aber "erratisch", also sprunghaft oder beliebig, ist parteibergreifend die am häufigsten in Berlin zu hörende Einschätzung.

SCHWACHE MINISTER

Ein Grund dafür ist sicher, dass viele US-Positionen noch nicht feststehen. Merkel selbst warb um Verständnis dafür, dass sich eine neue Regierung noch nicht in allen Punkten eine feste Meinung bilden konnte. Deshalb seien direkte Gespräche in der Anfangsphase wie ihres mit Trump wichtig. "Diese inhaltliche Unsicherheit gab auch in der Anfangszeit Barack Obamas", heißt es in Regierungskreisen. Aber dazu kommt die Unsicherheit, wer in Trumps Universum etwas zu sagen hat. "Das Problem ist nicht das Gespräch mit den neuen Ministern, sondern das Problem ist, dass sie offensichtlich bisher nicht verhandlungsfähig sind, weil sie nicht liefern können", sagt der außenpolitische Sprecher der SPD, Niels Annen. Ein Beispiel war der Auftritt des US-Finanzministers Steven Mnuchin beim G20-Finanzminister-Treffen. Er konnte keinem Passus in der G20-Erklärung zustimmen, wonach die wichtigsten Industriestaaten gegen Protektionismus und für Freihandel sind - obwohl Trump gerade betont hatte, dass er kein Isolationist sei.

Als besonders schwach wird mittlerweile offenbar der frühere ExxonMobil-Manager Tillerson an der Spitze eines schrumpfenden Außenministeriums eingeschätzt. "Mit den umfangreichen Kürzungen für das State Department hat Trump dafür gesorgt, dass Tillerson bisher wenig mehr als ein Frühstücksdirektor ist", sagt Annen. Nach Trumps Haushaltsplänen soll das Ministerium rund ein Drittel weniger Geld bekommen. Viele Posten sind nach dem Abtritt von Obamas Regierung noch nicht wiederbesetzt - was Absprachen mit den USA auch für Diplomaten aus anderen Ländern schwierig macht. "Offenbar hat Verteidigungsminister James Mattis einen sehr viel besseren Stand", beobachtet Annen. Dessen Etat im Pentagon soll jedenfalls um riesige Summen aufgestockt werden.

NEUE EINFLÜSTERER

Dagegen haben andere Personen etwas zu sagen. In Washington werden etwa der umstrittene Medienberater Steve Bannon und auch Trumps Tochter Ivanka als wichtige Einflüsterer gehandelt. Das Problem: Mit ihnen kommen ausländische Regierungen kaum zusammen, weil sie keine Ministerposten haben. Deshalb galt es als Plus und Vertrauensbeweis für Deutschland, dass Ivanka Trump bei einem Wirtschafts- und Ausbildungsdialog im Weißen Haus an der Seite Merkels Platz nahm. Politik mit der Regierung des ehemaligen Immobilienmagnaten muss also indirekt betrieben werden. Nur weiß keiner, was die Gunst Ivanka Trumps am Ende bedeutet. Und es erhöht die Unsicherheit, was Absprachen mit Regierungsmitgliedern Wert sind.

ZÄHLEN 140 ZEICHEN MEHR ALS ABSPRACHEN?

Für Unsicherheit sorgt aber Trumps Kommunikationsstil. So bezeichneten der US-Präsident und die Kanzlerin ihr Kennenlerngespräch eigentlich als gut. Aber kaum war Merkel abgeflogen, folgte auf Twitter eine Breitseite: Deutschland "schulde" den USA und der Nato riesige Summen für den Schutz des Landes. Parteiübergreifendes Kopfschütteln in Berlin war die Folge. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen fühlte sich bemüßigt, zu erklären, dass es bei der Nato keine Schuldenkonten gebe. Und Annen kritisiert: "Einen so großen Apparat kann man nicht alleine mit 140-Zeichen-Kommunikation und einer Runde von vier, fünf Leuten führen."

Allerdings raten andere wie der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, noch zur Gelassenheit - vor allem bei der Beurteilung von Tillersons Absage. "Es findet doch im Mai in Brüssel ohnehin noch ein Nato-Gipfel statt - mit dem Präsidenten und dem Außenminister." Außerdem sehe Tillerson am Mittwoch fast alle Nato-Minister gerade bei einer Anti-IS-Konferenz in Washington - an der aber der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel nicht teilnimmt. Der will lieber nach Griechenland fliegen. Mit Tillerson habe er sich schon getroffen und sich auch ausführlich am Rande des G20-Außenministertreffens ausgetauscht, heißt es im Auswärtigen Amt. Als Zeichen, dass man die Anti-IS-Koalition nicht so ernstnehme, will man Gabriels Fehlen nach Washington nicht verstanden wissen.