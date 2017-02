New appointed Economy Minister Brigitte Zypries attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, February 1, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will US-Präsident Donald Trump bei konkreten Handelsbeschränkungen die Stirn bieten und findet dafür Unterstützung in der deutschen Wirtschaft.

Sollte US-Präsident Donald Trump den Ankündigungen von Importzöllen und anderen Abschottungsschritten Taten folgen lassen, "dann muss man natürlich dagegenhalten", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einem Industriekongress in Berlin. Katastrophale Schäden für die exportorientierte deutsche Wirtschaft fürchtet Außenhandelspräsident Anton Börner. Mache Trump ernst, müssten Wirtschaft und Politik "harte Antworten" finden, forderte er. Die USA waren für die deutsche Wirtschaft mit einem Volumen von 174 Milliarden Euro im Jahr 2015 der größte Partner im Außenhandel. In Deutschland sind nach Schätzungen von Ökonomen rund eineinhalb Millionen Jobs vom US-Geschäft abhängig. Andererseits beschäftigen deutsche Firmen in den USA nach DIHK-Angaben 700.000 Menschen. Trump hatte angekündigt, er wolle beispielsweise amerikanische Auto-Importe aus Mexiko mit einem hohen Einfuhrzoll belegen. Der würde auch deutsche Hersteller treffen, die in Mexiko auch für den US-Markt produzieren. Zudem sind die hohen Überschüsse der Deutschen im Handel auch mit den USA für Trump ein Dorn im Auge.

An welche Gegenmaßnahmen zu denken sei, sollten die USA Trumps Pläne umsetzen, sagten weder Zypries noch Börner. Die neue Wirtschaftsministerin rechnet aber nicht damit, dass all die Ankündigungen des Präsidenten Wirklichkeit werden, und schon gar nicht rasch. "Warten wir einmal ab, bis es tatsächlich um irgendwelche Handlungen geht." Sie verwies darauf, dass BMW und nicht etwa ein US-Hersteller größter Auto-Exporteur in den USA sei. "Wir werden der neuen Administration in Washington selbstbewusst und mit Gesprächsbereitschaft begegnen", kündigte Zypries an. Deutschland werde weiter für offene Märkte und einen freien Handel werben. "Wir werden nicht mit unseren Prinzipien brechen".

EXPORTVERBAND HÄLT AN PROGNOSE FEST

Die deutsche Wirtschaft ist von den protektionistischen Tönen aus den USA massiv verunsichert. Der Präsident des Handelsverbandes BGA warnte, bei Umsetzung von Trumps Ideen drohten massive Folgen für die deutschen Unternehmen. Bei einer willkürlichen Verhängung von Strafzöllen gegenüber einzelnen Unternehmen oder Ländern drohe zudem ein Konflikt mit der Welthandelsorganisation WTO, die Trump ohnehin kritisch sieht. "Sollte Präsident Trump dennoch diese roten Linien austesten wollen, gilt es gemeinsam, also Politik und Wirtschaft, stark aufzutreten und harte Antworten zu formulieren", sagte Börner. Dennoch hält der Verband an seiner Prognose fest, dass die deutschen Exporte in diesem Jahr bis zu 2,5 Prozent zulegen.

Ein Signal gegen Protektionismus setzt auch das Bündnis "Zukunft der Industrie", dem neben der Regierung Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften angehören. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichnete sie solche Ideen als den "falschen Weg". Der Chef der britischen Großbank HSBC, Stuart Gulliver, sieht als Folge von Trumps Kurs einen Bedeutungszuwachs der Region Asien für den Welthandel.