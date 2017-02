Brigitte Zypries (L), German Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, and German Finance Minister Wolfgang Schaeuble (R) attend a Franco-German Economic and Financial Council meeting at the Bercy Finance Ministry in Paris,... REUTERS/Charles Platiau

Berlin Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will in den USA offenbar selbst nach Verbündeten gegen die angekündigte Abschottungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump suchen.

"Wir werden eine Reise in die USA machen und auch mit den Bundesstaaten in Kontakt treten", zitierte ein Sprecher ihres Hauses am Freitag die Ministerin. Wann konkret und mit welchen Gouverneuren sie sprechen will, konnte er zunächst nicht sagen. "Selbstverständlich ist, dass wir, sobald der designierte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross formal im Amt ist, dann die Gesprächskontakte mit ihm auch aufnehmen". Ein Treffen solle möglichst bald folgen. Das Wirtschaftsministerium betonte, die USA seien für Deutschland ein sehr wichtiger Handelspartner. Deshalb habe man großes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit. Zypries hatte kürzlich schon angekündigt, dass Deutschland mit seiner wirtschaftlichen Stärke selbstbewusst in die anstehenden Gespräche mit der neuen US-Regierung gehen werde. Die SPD-Politikerin will auch mit Gouverneuren der US-Bundesstaaten reden. Dabei will sie offensichtlich darauf hinweisen, dass viele deutsche Unternehmen in dem Land Produktionsstätten unterhielten und damit Jobs schafften. "Der Gouverneur von South Carolina zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass BMW dort Arbeitsplätze abbaut", sagte sie.

BMW unterhält in Spartanburg in South Carolina ein großes Werk. Auch Daimler und VW produzieren in den USA. Insgesamt beschäftigen deutsche Firmen in den USA nach Verbandsangaben mehr als 700.000 Menschen.

Trumps Berater Peter Navarro hatte den Deutschen kürzlich vorgeworfen, sich mit Hilfe des schwachen Euro unfaire Handelsvorteile gegenüber Partnern zu sichern. Trump hatte hohe Importzölle gegen Länder angekündigt, mit denen die USA ein Außenhandelsdefizit verzeichnet. Dazu gehören Deutschland und China.