German Economy Minister Brigitte Zypries talks to reporters at the Belt and Road Forum in Beijing, China, May 14, 2017. REUTERS/Thomas Peter

Berlin Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will amerikanische Vorbehalte und Vorwürfe in Zusammenhang mit den umfangreichen deutsche Warenlieferungen in die Vereinigten Staaten entkräften.

Die Ministerin startete am Sonntag zu einer sechstägigen Reise in die USA. Dort will sie mit ihrem Amtskollegen Wilbur Ross, dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie dem ranghöchsten Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, zusammentreffen. Der Regierung von Präsident Donald Trump sind die hohen Überschüsse einiger Länder im Handel mit den USA ein Dorn im Auge. In einigen Bereichen, wie beim Stahl, wirft sie Handelspartnern unfaire Praktiken vor.

Diesen Vorwürfen will Zypries entgegentreten. "Die USA sind ein wichtiger und enger Wirtschaftspartner Deutschlands", sagte sie. Sie wies darauf hin, dass deutsche Unternehmen der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA seien. "Ich möchte meine Gespräche mit der amerikanischen Administration sowie in den verschiedenen US-Bundesstaaten dazu nutzen, um durch Zuhören und Erklären an das gemeinsame Verständnis über den Wert von fairem und freiem Handel anzuknüpfen." Es gehe darum, gemeinsam mit den USA für stabile Handelsregeln einzutreten.

Bei den jüngsten Finanzministerkonferenzen der G20- und der G7-Staaten hatten die USA verhindert, dass in den jeweiligen Kommuniques das über Jahre unstrittige Bekenntnis aufgenommen wurde, sich gegen jede Art von Protektionismus zu wenden.