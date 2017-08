Bundesregierung wirft Vietnam Entführung in Berlin vor

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat Vietnam die Entführung eines Bürgers des südostasiatischen Landes aus Berlin vorgeworfen und weitreichende Konsequenzen angedroht.

"Die Entführung des vietnamesischen Staatsangehörigen Trinh Xuan Thanh auf deutschem Boden ist ein präzedenzloser und eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und das Völkerrecht", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin. "Ein derartiger Vorgang hat das Potenzial, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik Vietnam massiv negativ zu beeinflussen." Es sei zudem ein extremer Vertrauensbruch, da hochrangige Vertreter Deutschlands und Vietnams am Rande des G20-Gipfels in Hamburg darüber gesprochen hätten, wie die von der Regierung in Hanoi gewünschte Auslieferung des Mannes nach rechtsstaatlichen Regeln geschehen könne.

Der Botschafter Vietnams sei deshalb am Dienstagnachmittag ins Auswärtige Amt einbestellt worden, sagte Schäfer. Die Bundesregierung fordere, dass der Geschäftsmann nach Deutschland zurückgebracht werde, um dessen Asylantrag zu Ende zu prüfen. Der Vertreter der vietnamesischen Geheimdienste werde zugleich zur unerwünschten Person erklärt und müsse Deutschland binnen 48 Stunden verlassen. "Wir behalten uns vor, weitere Konsequenzen auf politischer, wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Ebene zu ziehen."

Nach Angaben Schäfers wirft Vietnam dem Mann, der jahrelang Chef eines staatlichen Konzerns des sozialistischen Landes gewesen sein soll, das Verschwinden von mehreren hundert Millionen Dollar vor. Der Mann sei mittlerweile wieder in Vietnam.