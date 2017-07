Audi-Betriebsrat kritisiert Fehlen eines E-Auto-Plans

Michaela Rehle/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE Ð SEARCH ÒBUSINESS WEEK AHEAD SEPTEMBER 19Ó FOR ALL IMAGES

A worker moves a new Audi R8 car body in the automotive welding and assembly lines hall of the German car manufacturer's plant in Neckarsulm July 3, 2013.

Frankfurt (Reuters) - Der Betriebsrat von Audi hat dem Management Führungsschwäche in der Produktion der VW-Premiumtochter vorgeworfen.

Eine Produktionsstrategie sei aktuell nicht erkennbar, erklärte Betriebsratschef Peter Mosch am Mittwoch auf der Betriebsversammlung vor rund 8000 Arbeitnehmern in Ingolstadt. "Das muss sich ändern." Gerade jetzt müssten Entscheidungen getroffen werden, um die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm auf die Elektromobilität vorzubereiten. Zudem forderte Mosch Zusagen für neue Produkte, damit die Werke ausgelastet blieben. Im Namen des Vorstands erklärte Beschaffungschef Bernd Martens, in allen Baureihen werde es Modelle mit Stromantrieb zur Produktion in allen Werken geben.

Während die Arbeitnehmervertreter hart ins Gericht gingen mit Audi-Produktionschef Hubert Waltl, übten sie dieses Mal nur verhaltene Kritik an Audi-Chef Rupert Stadler. Dieser müsse seine Informationspolitik überdenken und die Kommunikation mit der Belegschaft verbessern, hieß es in der Mitteilung des Betriebsrats. Der Audi-Chef steht wegen des Dieselskandals in der Kritik. Immer wieder wird über seine Ablösung spekuliert. Aus den Reihen der Audi-Entwickler nahm die Staatsanwaltschaft München kürzlich den ersten Beschuldigten fest, der für die Manipulation von Dieselmotoren verantwortlich sein soll.

Audi ist nach der Kernmarke VW im Volkswagen-Konzern am stärksten betroffen vom Skandal um die Manipulation von Diesel-Abgasen bei elf Millionen Fahrzeugen weltweit. Zwei Entwicklungschefs mussten deshalb bereits gehen. Die Marke mit den vier Ringen gerät auch gegenüber den Rivalen Mercedes-Benz und BMW immer stärker ins Hintertreffen. Diese steigerten im ersten Halbjahr ihren Absatz jeweils auf mehr als eine Million Fahrzeuge, während Audi mit nur 909.000 knapp fünf Prozent weniger Autos losschlug.

Martens entgegnete dem Betriebsrat laut Redetext, das Management habe einen Plan, Audi aus der Krise zu führen. "Auf eine einfache Formel gebracht, heißt das: Kosten runter Erlöse rauf." Nur mit vollen Kassen könne sich Audi die Investitionen in Elektromobilität oder Digitalisierung leisten. Geplant seien vier bis fünf zusätzliche Modelle, allesamt Varianten bestehender Baureihen. "Wir stehen vor der größten Modelloffensive in unserer Geschichte", betonte Martens. "Gleichzeitig zünden wir ab dem nächsten Jahr unsere Elektro-Offensive." In jeder Kernbaureihe werde es reine Elektroautos oder Hybride geben. Damit werde auch jeder Produktionsstandort Fahrzeuge mit alternativem Antrieb bauen.