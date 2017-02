A Volkswagen (VW) logo covered with dust is seen at a car in Grafenwoehr, Germany, October 26, 2016. REUTERS/Michaela Rehle

Hamburg Im Streit über den Umbau von Volkswagen hat der Betriebsrat dem Vorstand den Fehdehandschuh hingeworfen.

Die Arbeitnehmervertretung hielt dem Management der Hauptmarke VW am Mittwoch vor, "eklatant gegen Vereinbarungen und Geist des Zukunftspakts" zu verstoßen und stellte vorübergehend die Zusammenarbeit bei mehreren Projekten ein. Das Management habe die Vertrauensbasis schwer beschädigt. In einem Brief an Personalvorstand Karlheinz Blessing und VW-Markenvorstand Herbert Diess, wirft Betriebsratschef Bernd Osterloh dem Management vor, sich an ihren Teil der Vereinbarungen nicht zu halten. Als erstes hatte das "Manager Magazin" darüber berichtet.

Volkswagen erklärte, man sei unverändert fest überzeugt, dass der Zukunftspakt erfolgreich umgesetzt werden könne. "Auf dem Weg dahin wird es selbstverständlich auch Diskussionen um unterschiedliche Positionen geben, die wir gemeinsam klären werden", sagte ein Sprecher.

Ein Streit hatte sich bereits abgezeichnet, als Osterloh dem Markenvorstand vergangene Woche in einem Zeitungsinterview unsoziales Verhalten vorgehalten hatte. Ein Insider sagte, Diess gehe es darum, bereits im ersten Quartal Erfolge beim Stellenabbau vorweisen zu können. Vereinbart gewesen sei als Frist aber Ende des Jahres.

Anlass für das Zerwürfnis ist eine Vielzahl von Konflikten bei der Umsetzung des Zukunftspakts, mit dem die renditeschwache Hauptmarke VW fit für den härteren Wettbewerb gemacht werden soll. Der Betriebsrat kritisiert unter anderem, dass Diess in bestimmten Bereichen einen Einstellungsstopp angeordnet habe. Damit fielen 1500 freie Stellen weg. Betroffen davon seien vor allem Zukunftsbereiche. Das Unternehmen machte geltend, dass die Schaffung neuer Stellen vom Gesamtfortschritt des Umbaus abhänge.

BETRIEBSRAT SETZT FRIST BIS MONTAG

Gestritten wird auch über den Personalabbau. Hier wirft der Betriebsrat der VW-Führung vor, möglichst schnell und möglichst viele Leiharbeitskräfte aus dem Unternehmen drängen zu wollen. Zudem werde der Wechsel von Arbeitskräften aus der Produktion in die Verwaltung erschwert. Dies sorge für Unruhe in der Belegschaft und verzögere die nötigen Veränderungen. Der Betriebsrat forderte das Management auf, sich an die Vereinbarungen im Zukunftspakt zu halten. Er verlangt bis Montag eine Erklärung, wie sich der Vorstand die künftige Zusammenarbeit vorstellt.

Als Druckmittel legt die Arbeitnehmervertretung unter anderem die Gespräche über die 40-Stunden-Woche in Abteilungen wie der technischen Entwicklung auf Eis. Anträge für Überstunden werden bis auf Weiteres nicht genehmigt. Ferner verwehrt der Betriebsrat vorübergehend die Zustimmung für bestimmte Effizienzmaßnahmen und stellt sich auch bei der Erarbeitung einer neuen Unternehmenskultur quer.

Volkswagen hatte sich erst im November nach monatelangen Verhandlungen mit dem Betriebsrat auf einen tiefgreifenden Umbau der ertragsschwachen Hauptmarke VW geeinigt. An den deutschen VW-Standorten sollen 23.000 Arbeitsplätze und damit rund ein Fünftel der Stellen wegfallen, vor allem über Fluktuation und Altersteilzeit. Im Gegenzug sollen 9000 neue Jobs etwa in der Software-Entwicklung und IT entstehen.

Mit dem sogenannten Zukunftspakt sollen die operativen Kosten bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro sinken. Die Vereinbarung sieht Investitionen von 3,5 Milliarden Euro für die kommenden Jahr vor. Mit dem Fitnessprogramm will VW die operative Rendite bis 2020 auf vier Prozent steigern, gegenüber dem aktuellen Stand ist das etwa eine Verdopplung. Unter dem Druck des Dieselskandals will Volkswagen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts den Absatz von neuen Elektroautos hochfahren und sich von einem herkömmlichen Autobauer in einen Anbieter von Mobilitätsdiensten wandeln.