Anti-immigration party Alternative for Germany (AfD) leader Joerg Meuthen arrives at the Paul Loebe Haus building before the German presidential election in Berlin, February 12, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Die AfD will mit der Forderung nach einer deutlich strengeren Asylpolitik und einem Austritt aus der Euro-Zone in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Die Grenzen müssten umgehend geschlossen werden, um eine ungeregelte Masseneinwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern, heißt es in einem Entwurf für das Wahlprogramm, das die AfD am Donnerstag in Berlin vorstellte. Es müsse sogar über mehrere Jahre eine "Minuszuwanderung" von 200.000 Menschen jährlich geben.

Den geforderten Austritt aus dem gemeinsamen Währungsraum begründet die AfD mit einem Bruch der Euro-Regeln. "Alle Bedenken haben sich als zutreffend herausgestellt, was den Euro angeht", sagte Vizechef Albrecht Glaser, der die Programmkommission leitete. Neben Griechenland müsse in Zukunft auch Italien gerettet werden. Auch das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank sei ein Bruch der Europäischen Verträge. Die potenzielle Haftung Deutschlands liege bei 1,5 Billionen Euro. "Deshalb muss Deutschland die Transferunion aufkündigen und den Euro-Raum verlassen", zitierte Glaser den Programmentwurf.

Die AfD bringt in dem Papier auch einen Austritt aus der EU nach dem Beispiel Großbritanniens ins Gespräch. Dies müsse passieren, wenn man mit den anderen Mitgliedstaaten keine Rückführung der EU auf einen Bund souveräner Staaten erreichen könne, heißt es in dem Kapitel, das mit "Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland" überschrieben ist. Darin werden auch Volksentscheide nach Schweizer Vorbild gefordert.

AFD SETZT AUF AUSBÜRGERUNGEN KRIMINELLER

Zum Kampf gegen die Kriminalität will die AfD nach eigenem Bekunden Einwanderern notfalls die deutsche Staatsbürgerschaft wieder entziehen. Dies müsse bei erheblicher Kriminalität bis zu zehn Jahre nach der Einbürgerung möglich sein sowie bei der Beteiligung in Terrororganisationen und der Mitgliedschaft in kriminellen Clans - "und zwar auch dann, wenn die Ausgebürgerten dadurch staatenlos werden". Dafür müsse das Grundgesetz geändert werden.

Mit dem Wahlprogramm soll sich der AfD-Bundesparteitag am 23. und 24. April in Köln befassen. Umfragen zufolge kann die Partei bei der Wahl im September auf etwa zehn Prozent der Stimmen hoffen und könnte damit nach Union und SPD die drittstärkste Kraft im Bundestag werden.