Keine Partei ist perfekt - Merkel macht Anti-Wahlkampf

Berlin (Reuters) - Die Bädertour an der Nord- und Ostsee im Juli ist für CDU-Chefin Angela Merkel ein erster Testlauf vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes.

Nach vier betont entspannten Auftritten in Neuharlingersiel, Heiligenhafen, Kühlungsborn und Zingst zeigt sich eines: Merkel gibt sich zurzeit als Gegenmodell zum SPD-Wahlkampf. Während die Sozialdemokraten seit Wochen giften, die Kanzlerin entziehe sich der konkreten Debatte, gibt Merkel an der Küste bei meist schönem Wetter bewusst die Anti-Wahlkämpferin.

Im sonnigen Zingst etwa werden am Samstag an die wartenden Anhänger Hütchen mit Banderolen in Deutschlandfarben verteilt. Merkel scherzt und erzählt vor den Touristen, aber kein einziges Mal erwähnt sie den Namen einer Konkurrenzpartei bei der Wahl am 24. September. Und statt eines flammenden Plädoyers für die Union betont sie im Gegenteil die mangelnde Perfektion aller Parteien: "Da müssen Sie abwägen. Bei keinem kriegen Sie das Ganze ideal", rät sie den Zuhörern in Neuharlingersiel.

"100-prozentig wird keine Partei Ihre Wünsche treffen", wiederholt sie in Zingst, schon weil sie um die Zerrissenheit ihrer Partei etwa bei Themen wie der Homoehe weiß. Die Union habe den Wählern ein inhaltliches und personelles "Angebot" gemacht. Diese sollten nun in Ruhe nachdenken, was ihnen insgesamt am besten gefalle.

Dann preist Merkel Deutschlands Schönheit, dankt Ehrenämtlern, Großeltern und Polizisten, lobt die Fähigkeit der Bundesbürger, Probleme zu lösen, schwärmt von Europa und appelliert ganz generell an den Optimismus der Urlauber. Dass SPD und Opposition dies als "Wohlfühl-Wahlkampf" kritisieren, gilt in der Union als nebensächlich - oder sogar als Kompliment. Die Parteistrategen sind davon überzeugt, dass die Wähler nicht schon in der Urlaubszeit mit Details der Parteiprogramme überschwemmt werden wollen. Also lautet die oberste Aufgabe auch Merkels, eine Anti-Wechselstimmung zu fördern.

"Die Urlaubszeit dient schon mal ein bisschen dazu zu überlegen, wie könnten wir uns entscheiden, was könnte ich wählen", beginnt die CDU-Chefin in Zingst vorsichtig. In Kühlungsborn geht sie noch weiter: "Ich will Sie jetzt nicht ermuntern, dass Sie die 70 Seiten durchlesen von unserem Regierungsprogramm", sagt die Parteichefin. "Aber sollten Sie sich interessieren, finden es im Internet. Sie müssen auch nicht alles lesen, vielleicht nur einen Teil."

Ein weiterer Grund für die Wohlfühl-Strategie ist, dass Merkels Rolle in der Union nach mehr als elf Jahren Regierungszeit anders als die ihres Rivalen Martin Schulz gesehen wird: SPD und Opposition seien im Wahlkampf die Angreifer und müssten aggressiv auftreten, heißt es im CDU-Bundesvorstand. Die Amtsinhaberin dagegen spiele die Verteidigerin und setze darauf, dass die meisten Menschen mit der Lage in Deutschland zufrieden seien. Sie hatte bereits auf Angriffe Schulz' ("Anschlag auf die Demokratie")[nL8N1JN4PB] und von Außenminister Sigmar Gabriel gelassen reagiert.[nL8N1K2501

In der Union wird der SPD-Vorwurf gar nicht geleugnet, dass eine "Sie kennen mich"-Haltung bei Merkel mitschwinge, wenn sie über G20 oder Europa rede. Das sei ein großer Pluspunkt der Amtsinhaberin, wird in der CDU-Spitze betont. Denn immerhin hatten sich im Juni im ZDF-Politbarometer 78 Prozent der Befragten mit ihrer Amtsführung zufrieden gezeigt.

Werben Um wechselwähler

Statt über Details zu reden, beschreibt Merkel die Wahl auch eher als Grundsatzentscheidung zwischen verschiedenen Haltungen. Sie warnt vor einer Spaltung Deutschlands durch die von der SPD befürworteten Steuererhöhung für Besserverdiener, vor einer wachsenden Kluft zwischen Stadt und Land und bittet die Zuhörer generell um Verständnis, dass Deutschland mehr tun müsse in Europa - und Europa wiederum in der Welt und vor allem in Afrika.

Das zielt nach Unionsangaben vor allem auf Wechselwähler, die Demoskopen zufolge immer zahlreicher werden - und auch unter den Urlaubern in den Seebädern zu finden sein dürften. An der Küste betont Merkel deshalb mehr die größtmöglichen Schnittmengen von Wählern mit Parteien und betreibt weniger Seelenpflege unerschütterlicher Unionsanhänger. Kein potenzieller Wähler soll überfahren werden.

In Zingst scherzt sie zum Abschluss selbst über die Zurückhaltung: Sie habe Verständnis für anwesende Kinder, die vielleicht nicht begeistert seien, von ihren Eltern statt an den Strand "zu der Merkel" geschleppt worden zu sein. Am Ende ihrer Rede sagt die Kanzlerin dann grinsend: "Für die Kinder die gute Nachricht: Gleich ist' zu Ende." Nach heißem Wahlkampf klingt dies noch nicht.