SPD-Generalsekretär Heil - Führen keinen Angst-Wahlkampf

Chancellor candidate Martin Schulz of the Social Democratic party (SPD) addresses the media alongside the party's Secretary General Hubertus Heil prior to the party convention in Dortmund, Germany, June 24, 2017.

Berlin (Reuters) - Die SPD setzt bei ihren ersten Großplakaten zur Bundestagswahl auf Themen wie Lohngerechtigkeit, Familie und Bildung.

"Wir machen keine Kampagne, die den Menschen Angst macht oder die die Stimmung verdüstert", sagte Generalsekretär Hubertus Heil am Dienstag in Berlin. Die SPD wolle Themen hart ansprechen, wenn es um Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen gehe oder darum, dass das Land sich stärker orientieren müsse an Bildung, Familie und guter Altersversorgung. "Wir bebildern das aber nicht mit traurigen Menschen." Die SPD wolle Hoffnung machen auf die Gestaltbarkeit der Zukunft. "Die Art und Weise, wie sich politische Konkurrenz satt und selbstzufrieden zurücklehnt, schadet der Zukunftsfähigkeit des Landes", sagte Heil. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz kommt auf den Großplakaten der ersten von drei Wellen nicht vor. In der zweiten Welle ist ein Plakat mit seinem Abbild vorgesehen: "Die Zukunft braucht Ideen. Und einen, der sie durchsetzt".

Den Wahlkampf lässt sich die SPD laut Heil rund 24 Millionen Euro und damit etwas mehr kosten als 2013. Die SPD will ab dem 5. August bundesweit mehrere tausend Großplakate an den Straßenrändern aufstellen, für die sie am Dienstag fünf Motive vorstellte. "Wer 100 Prozent leistet, darf nicht 21 Prozent weniger verdienen", heißt es mit Blick auf die rechnerische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. "Bildung darf nichts kosten. Außer etwas Anstrengung", steht auf einem anderen Plakat.

Für den Kanzlerkandidaten beginnt ab dem 21. August auf dem Rathausplatz in Bremen eine "Schulz-Live-Tour", die am 23. September einen Tag vor der Bundestagswahl in seiner Heimatregion Aachen endet. Schulz wird laut SPD über 60 Orte besuchen und dabei etwa 20.000 Kilometer zurücklegen. In Umfragen liegt die SPD derzeit mit 22 bis 25 Prozent weit hinter der Union.