Germany’s Social Democratic Party SPD candidate for chancellor Martin Schulz addresses a news conference in Berlin, Germany, June 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Die SPD hat einer Umfrage zufolge nach ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende in der Wählergunst nicht zugelegt.

Stattdessen gewann die Union in der am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Instituts YouGov zwei Punkte auf 38 Prozent hinzu. Die SPD würden dagegen wie in der Vorwoche 25 Prozent wählen, wenn diesen Sonntag gewählt würde. Die Grünen kamen unverändert auf acht Prozent. Die Linke verlor einen Punkt auf neun Prozent. Die FDP gab einen Punkt auf acht Prozent nach. Die AfD könnte mit acht Prozent rechnen. Sie legt damit um einen Punkt zu.

Die vergleichsweise größte Unterstützung unter den 2000 repräsentativ ausgewählten Befragten fand ein Bündnis von CDU/CSU und FDP mit 29 Prozent Unterstützern. In der direkten Kanzlerpräferenz liegt Angela Merkel weiter mit 41 Prozent (minus zwei Punkte) deutlich vor Martin Schulz, der auf 23 Prozent kam (minus ein Punkt). Die Befragung fand zwischen dem 26 und 28. Juni statt.