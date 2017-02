Journalists during news conference of new Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz at their party headquarters in Berlin, Germany, January 30, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch - RTSY28V

Berlin Trotz einer Stabilisierung in Umfragen über 30 Prozent kann die SPD nach Ansicht von Wahlforschern noch nicht auf einen dauerhaften Aufschwung setzen.

"Erst wenn in zwei Monaten die Lage immer noch so ist, dann kann man wirklich davon sprechen, dass der Trend sich verstetigt hat", sagte der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Die SPD befinde sich zurzeit noch in einer "Hype-Phase". Auch der Parteienforscher Gero Neugebauer will nach eigenen Worten noch nicht von einer Verstetigung sprechen. "Dafür ist der Zeitpunkt noch zu kurz." Zwar kämen für die SPD die Knospen aus der Erde, doch könnten Schnee und Frost zurückkommen.

Nach dem ARD-Deutschlandtrend vom Freitag erreichen die Sozialdemokraten 32 Prozent und liegen damit erstmals seit zehn Jahren bei Infratest dimap vor der Union. Für CDU und CSU würden 31 Prozent stimmen. Die AfD liegt bei elf, die Grünen kommen auf acht und die Linke erreicht sieben Prozent. Die FDP würde sechs Prozent bekommen, wenn am Sonntag gewählt würde.

Auch andere Erhebungen zeigen, dass sich die SPD seit der Ernennung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten bei Werten über 30 Prozent offenbar stabilisiert. In einer Ipsos-Umfrage kommen die Sozialdemokraten auf 30 Prozent. CDU/CSU liegen bei 32 Prozent.

Schulz' Andeutung, dass das Arbeitslosengeld I länger gezahlt werden könnte, finden der ARD-Umfrage zufolge 65 Prozent der Befragten gut, 29 Prozent sind dagegen. Auch die Kritik des SPD-Politikers an befristeten Arbeitsverhältnissen teilen 67 Prozent der Befragten.

Nach Ansicht Niedermayers bringt jede Umfrage, die die SPD nahe oder sogar vor der Union zeigt, einen Verstärkungseffekt. Auch die Vorschläge zur Veränderung der Agenda 2010 wirkten sich so aus. Schulz wisse, dass er solche "Häppchen" bringen müsse, "um das sozusagen am Kochen zu halten". Ankündigungen von sozialen Verbesserungen kämen bei den Menschen immer positiv an.

Der Parteienforscher sieht keinen Widerspruch darin, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland gut ist, gleichzeitig viele Menschen aber Veränderungen etwa an den Hartz-Gesetzen wünschen: "Da Arbeitslosigkeit nicht mehr das zentrale Problem für die Leute ist, kommen stärker Verteilungsfragen in den Vordergrund, also soziale Gerechtigkeit im Sinne von Umverteilung." Wirtschaftsforscher rechnen für dieses Jahr mit einem unverminderten Wachstum von 1,5 Prozent. Zudem wird eine weiter niedrige Arbeitslosigkeit erwartet. Im Staatshaushalt gab es 2016 einen Rekordüberschuss.

"WILD ENTSCHLOSSEN"

Unionsfraktionschef Volker Kauder rechnet nach eigenen Worten damit, dass die SPD in Umfragen bald wieder zurückfallen wird. "Wir sind gelassen. Der Kandidat der SPD macht bereits Fehler. Die Umfragen werden sich ändern", sagte er der Funke-Mediengruppe. Zugleich gab sich der CDU-Politiker kämpferisch: "Wir sind wild entschlossen, diese Bundestagswahl zu gewinnen." Gerechtigkeit bedeute nicht eine möglichst lange Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I. Gerecht sei, wenn möglichst viele Menschen eine Beschäftigung hätten.

Schulz hatte angedeutet, dass die SPD das Arbeitslosengeld I für Ältere länger zahlen will. Das würde mehr Geld kosten. Im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate wurden nach überschlägigen Reuters-Berechnungen monatlich über 300 Millionen Euro Arbeitslosengeld I an Erwerbslose über 50 Jahre gezahlt.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht zeigte sich für eine Koalition mit den Sozialdemokraten offen. "Wenn die SPD ernsthaft eine sozialere Politik verfolgen will, wird es an uns garantiert nicht scheitern", sagte sie dem "Spiegel". "Wenn wir den Sozialstaat wiederherstellen und eine friedliche Außenpolitik erreichen können, beteiligen wir uns gern an einer Regierung. Dann halte ich eine Mitte-Links-Koalition für möglich."