Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich hinter die von der Union geplanten Bundeshilfen für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen gestellt.

Der Bund habe bereits viel für die Betreuung in Kindergärten getan, nun müsse er auch im Grundschulbereich handeln, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin auf einer Veranstaltung der Jungen Union. Es gebe ein Problem für viele Familien, wenn Kinder in die Grundschule kämen. "Deshalb wollen wir da gezielt ... einen bundespolitischen Akzent setzen" - auch wenn eigentlich die Länder zuständig seien. Am Montag war bekannt geworden, dass CDU und CSU das Recht auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule in ihr Wahlprogramm aufnehmen wollen.

"Wir werden den Schwerpunkt in unserem Wahlprogramm auf Familien mit Kindern legen", kündigte der Finanzminister an. Er bestätigte, dass die Union sowohl Kinderfreibeträge und das Kindergeld erhöhen als auch ein sogenanntes Baukindergeld einführen will, um jungen Familien den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. Das Volumen der Entlastungen und Subventionen einschließlich der geplanten Senkungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer könnte am Ende mehr als 24 Milliarden Euro pro Jahr betragen, hieß es in der Union. CDU und CSU wollen ihr Wahlprogramm am 3. Juli vorstellen.