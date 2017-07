German Chancellor and head of the Christian Democratic Union (CDU) Angela Merkel (R) and head of Christian Social Union (CSU) Horst Seehofer attend a news conference after meeting of their conservative bloc to discuss their election programme in Berlin, Germany, July 3,... REUTERS/Axel Schmidt

Berlin Mit dem Versprechen, Familien und Arbeitnehmer zu entlasten und die Ausgaben für Sicherheit und Investitionen aufzustocken, ziehen CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf.

Geplant ist im Falle einer erneuten Regierungsbildung unter anderem eine Entlastung bei der Lohn- und Einkommenssteuer von rund 15 Milliarden Euro. Bei der Vorstellung des gemeinsamen Programms für die Wahl am 24. September zeigten sich CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer nach langem Streit in der Flüchtlingspolitik demonstrativ geschlossen. Die CSU will in der kommenden Woche dennoch einen "Bayernplan" vorlegen, in dem sie zusätzliche Forderungen für die Bundestagswahl und mögliche Koalitionsverhandlungen aufstellen will, die sie gegenüber der CDU nicht durchsetzen konnte.

Das 76-seitige Wahlprogramm trägt den Titel "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" und war am Vormittag von den Vorständen von CDU und CSU gebilligt worden.

Das Volumen an Entlastungen und Subventionen für Familien wird auf rund 25 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. SPD-Chef Martin Schulz bezeichnete das Programm dagegen als "unseriös, ungerecht und auch unverantwortlich".

Seehofer kündigte an, seine Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in das eigene CSU-Papier aufzunehmen. Er sei aber zufrieden mit den entsprechenden Formulierungen im gemeinsamen Wahlprogramm. Dort wird betont, dass sich eine Situation wie 2015, als hunderttausende Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland kamen, nicht wiederholen dürfe.

ENTLASTUNG

Seehofer sagte mit Blick auf die geplante Entlastung bei der Lohn- und Einkommenssteuer, anders als bei der SPD sei keine Umverteilung etwa durch Mehrbelastung höherer Einkommen vorgesehen. Der Solidarzuschlag soll für alle von 2020 an abgebaut werden, mit einem Volumen von vier Milliarden Euro in der nächsten Legislaturperiode. Die CDU verzichtete darauf, ein Enddatum 2030 zu nennen. Wenn es die konjunkturelle Lage erlaube, solle der Solidaritätszuschlag "so schnell wie möglich abgebaut werden", betonte Merkel stattdessen. Man habe dies nur nicht bis 2025 versprechen wollen, weil man die finanzielle Lage des Bundes dann noch nicht einschätzen könne, sagte die Kanzlerin. Seehofer betonte, dass die CSU wegen der bayerischen Landtagswahl 2018 ein großes Interesse daran habe, dass sich alle Pläne im Wahlprogramm auch umsetzen ließen.

Etliche Ziele sind aber mit einem Zieldatum 2025 verbunden. So will die Union bis dahin die Arbeitslosigkeit unter drei Prozent drücken, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen und bis dahin einen flächendeckenden Glasfaser-Breitbandausbau erreicht haben. Bereits dies sei sehr ambitioniert, weil die Bauvorhaben bis 2023 geplant sein müssten, sagte Merkel. In der nächsten Legislaturperiode sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut und die Investitionen auch im Verkehrsbereich nach Möglichkeit erhöht werden.

CDU und CSU bekennen sich zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato-Staaten mit Blick auf die Verteidigungsausgaben. Die Union will aber Verteidigungsausgaben und Entwicklungshilfegelder aneinander koppeln: Für jeden Euro, der zusätzlich in die Bundeswehr geht, soll auch ein Euro für Entwicklungshilfe oder Krisenprävention ausgegeben werden, heißt es in dem Programm. Schulz warf der Union vor, mit dem Zwei-Prozent-Ziel pro Jahr zwischen 20 und 30 Milliarden Euro mehr für Rüstung ausgeben zu wollen. Auch die SPD wolle mehr Geld für die Bundeswehr, nicht aber eine "bis auf die Zähne bewaffnete Armee" inmitten Europas aus ihr machen.

Zur Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs einigte sich die Union auf ein Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz. Seehofer und Merkel betonten, dass nun eine klare Trennung zwischen der Zuwanderung und der Migrationsdebatte gelungen sei.

In dem klar proeuropäischen Programm spricht sich die Union für eine Reform der Euro-Zone, aber erneut gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden aus. Der Euro-Rettungsmechanismus ESM soll zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden.

Merkel sprach von einem Programm, "das das Land zusammenführt und nicht spaltet". "Wir haben Lust auf Zukunft", sagte die Kanzlerin, die bei der Bundestagswahl für eine vierte Amtszeit antritt. Seehofer sprach davon, dass die Union mit dem Programm die Balance zwischen wirtschaftlicher und sozialer Verantwortung wahren wolle.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte, das Unions-Programm sei "von Beratern und Demoskopen hektisch zusammengeschustert" worden. [L8N1JU3HR] "Das ist ein Minimalprogramm zur Konfliktvermeidung innerhalb der Union", fügte der SPD-Chef hinzu. Das Programm sei mutlos, "ohne Ideen für die Zukunft". Merkel und Seehofer hätten alles vertagt, was zwischen beiden Parteien strittig sei.