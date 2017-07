HINTERGRUND-Ehe für alle, G20 - Welche Partei von Aufregerthemen profitiert

Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY

People celebrate Germany's parliament legalising the same-sex marriage in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany June 30, 2017.

Berlin (Reuters) - Auf den ersten Blick wirkte die Unterstützung von Kanzleramtschef Peter Altmaier für den Ersten Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz überraschend: CDU-Mann Altmaier lehnt anders als die Hamburger Parteiführung Rücktrittsforderungen an den SPD-Politiker Scholz wegen der Krawalle am Rande von G20 klar ab.

Dahinter steckt aber nach Unionsangaben nicht nur die Überzeugung, dass der G20-Gipfel richtig war, sondern auch Kalkül. Denn nur ein gemeinsames Bekenntnis zu Scholz kann auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel im Wahlkampf aus der Schusslinie holen - schließlich hatten beiden zusammen entschieden, den G20-Gipfel in Hamburg abzuhalten.

Und derzeit rätseln politische Beobachter, wie sich gleich zwei politische "Aufregerthemen" auf die Bundestagswahl am 24. September auswirken könnten - oder wie Schaden vermieden werden kann. Denn die Krawall-Debatte überdeckt völlig, dass erst vor einer guten Woche die mediale Öffentlichkeit aufgeregt über die "Ehe für Alle" debattierte - und damals Merkel sowie die Union in die Defensive gerieten.

Doch sowohl der Berliner Politik-Professor Oskar Niedermayer als auch der Politologe Gero Neugebauer winken ab. Die "Ehe für alle" sei letztlich ein "Eliten-Thema" ohne große Folgewirkung, sagte Niedermayer zu Reuters. Allenfalls drohe der Union, dass einige streng katholische Wähler nicht mehr zur Urne gingen, weil sie an der Ehe-Interpretation als Verbindung von Mann und Frau festhalten wollten und Merkel Verrat vorwerfen. Aber die Zahl sei gering. "Das Thema ist für den Ausgang der Bundestagswahl weitgehend irrelevant", sagt auch Neugebauer.

Das scheinen jüngste Meinungsumfragen zu bestätigen, die nach der Bundestagsabstimmung über die völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare erhoben wurden. Denn die Union hat zwar laut einer Insa-Umfrage für "Bild" einen halben Prozentpunkt auf 36 Prozent verloren, während die SPD unverändert bei 25 Prozent liegt. Eine Forsa-Umfrage für Stern-RTL sieht CDU/CSU dagegen weiter bei 39 Prozent - und die SPD bei nur noch 22 Prozent. Einen Einbruch der Union hat das Thema "Ehe für alle" also offenbar nicht ausgelöst.

Krawalle verschärfen Debatte Um Innere Sicherheit

"Bei dem Thema G20-Randale könnte die Auswirkung für die Wahlen aber größer sein", glaubt Niedermayer. Denn nach Einschätzung des Professors der Freien Universität Berlin berührt dies ein Thema, das ohnehin auf der Agenda des Bundestagswahlkampfes steht - die innere Sicherheit. "Das Thema ist die Domäne der Union, die also punkten könnte." Entscheidend sei aber die Frage, ob die G20-Debatte ebenso schnell aus der öffentlichen Debatte verschwinde wie andere Aufregerthemen zuvor - oder länger diskutiert werde.

Neugebauer sieht dies ähnlich. "Das Thema berührt die Kernkompetenz einer Partei - und nutzt deshalb jedem, der für law und order eintritt", sagt er. Offenbar teilt sogar Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, diese Einschätzung. "Gerade als Linke bin ich sehr sauer auf diejenigen, die dort diese Krawalle gemacht haben, denn sie haben damit den Konservativen ein Wahlkampfgeschenk gemacht", sagte sie bei n-tv.

Das dürfte auch erklären, wieso sich Unionspolitiker derzeit mit aller Wucht zwar nicht auf die Person Scholz, aber den Umgang von SPD, Grünen und Linken mit Linksextremisten und autonomer Szene einschießen. Die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt kritisierte am Dienstag "Nachholbedarf" von SPD, Grünen und Linken im Umgang mit Linksautonomen. Mehrere Unions-Politiker fordern zudem die Räumung der Autonomen-Zentren in Hamburg und Berlin. Diese Position wird derzeit erleichtert durch die Tatsache, dass die CDU weder in Hamburg noch in Berlin an der Regierung beteiligt ist. Genüsslich erwähnte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag, dass es seit 2007 in Bayern keine Hausbesetzung mehr gegeben habe - das kommt im konservativen Wählerspektrum an, glaubt Neugebauer.

Auftrieb für Die Afd

Eine Oppositionspartei könnte allerdings von beiden Themen profitieren - die rechtspopulistische AfD. Zwar verweist Niedermayer darauf, dass die Zugkraft der Partei angesichts der lesbischen Co-Spitzenkandidatin Alice Weidel beim Thema "Ehe für alle" etwas gebremst sein könnte. Aber die scharfe Abgrenzung gegen Links beflügelt AfD-Anhänger. Und die Partei-Führung wirft eben nicht nur SPD, Grünen und Linkspartei, sondern auch der CDU einen inkonsequenten Umgang mit Autonomen vor.

Immerhin stellte die Union bis vor kurzem den Innensenator in Berlin. Nachdem es in den vergangenen Monaten in Umfragen für die AfD stetig bergab ging, scheint dieser Trend nun seit zwei Wochen jedenfalls gebrochen zu sein: Die AfD legte als einzige Partei in beiden neuen Umfragen zu. Bei Forsa liegt sie jetzt bei acht, bei Insa sogar bei 9,5 Prozent.