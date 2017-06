A wedding ring casts a heart shaped shadow next to the words marriage (hochzeit) in an English-German dictionary in Munich on February 10, 2012. REUTERS/Michaela Rehle (GERMANY - Tags: SOCIETY BUSINESS)

Berlin Mehr als 65 Minuten plätscherte die "brigitte"-Veranstaltung im Maxim-Gorki-Theater in Berlin am Montagabend munter dahin.

Auf die Fragen gab Kanzlerin Angela Merkel zunehmend munter Antwort, erntete immer wieder Gelächter. Aber dann stellte ein Zuhörer die Frage, ob sich die CDU-Vorsitzende bei dem Thema "Ehe für alle" weiter sperren werde. Und Merkel setzte zu einer Antwort an, die ein politisches Erdbeben in Berlin auslöste - bei dem noch unklar ist, welche Parteien davon am Ende stärker erschüttert werden. Aber noch in dieser Woche will die SPD zusammen mit der Opposition eine Abstimmung über die völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare im Bundestag. Ein sichtlich genervter CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder sprach von einem Vertrauensbruch des Koalitionspartners.

Dabei wusste man in der Union nach Angaben aus Parteikreisen seit langem, dass man beim Thema Gleichstellung ein Problem hat - Merkel war mit ihrer Bemerkung also nur der Auslöser der Debatte. In Umfragen votiert selbst die Mehrheit der Unions-Anhänger für die "Ehe für alle". Aber Konservative und strenggläubige Christen in der Union pochen weiter auf den besonderen rechtlichen Schutz der Ehe aus Mann und Frau. Auch die Pfarrerstochter Merkel räumte in den vergangenen Jahren mehrfach ein, dass sie persönlich zwar anerkenne, dass in gleichgeschlechtlichen Paaren dieselben Werte gelebt werden können wie in heterosexuellen Paaren. Sie habe aber auch Probleme, die Gleichstellung etwa im Adoptionsrecht zu akzeptieren, betonte sie noch 2013. Hier habe sie jedoch dazugelernt, betonte sie in der "brigitte"-Veranstaltung.

In den vergangenen Wochen hatten SPD, Grüne und FDP das seit Jahren schwelende Problem für die Union aber erheblich zugespitzt, indem sie die Ehe für alle zur Bedingung für eine Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl am 24. September erklärten. CDU und CSU drohten deshalb in eine machtpolitische Falle zu laufen. Deshalb hatten sich Seehofer und Merkel nach Informationen von Reuters aus Unionskreisen letzten Freitag und Samstag bei der Diskussion über das gemeinsame Wahlprogramm geeinigt, das Thema möglichst zu neutralisieren, indem man es zur politischen Privatsache erklärt - und damit die Abstimmung aus Gewissensgründen freigibt. "Wir werden jetzt sehr sachlich ohne Parteipolitik die Debatte führen", betonte Seehofer auch am Montag.

Ohne Merkels Bemerkung wäre das Thema spätestens bei der Vorstellung des Wahlprogramms am 3. Juli hochgekommen, argumentiert man nun in der Union: Und Anfang September gebe es noch eine Sitzung des Bundestages - auch dort hätte die SPD also eine Abstimmung anstreben können.

In der Unionsspitze räumt man ein, dass es beim Thema Ehe für alle im Wahlkampf letztlich nur um Schadensbegrenzung für CDU und CSU gehe. "Bei dem Thema gibt es für uns nichts zu gewinnen", räumt man im CDU-Bundesvorstand nüchtern ein. Auch am Sonntagabend war im CDU-Präsidium deshalb ausführlich diskutiert worden, was das kleinere Übel sei: Sich im Wahlkampf immer wieder mit der Frage treiben zu lassen, mit wem die Union denn eigentlich koalieren wolle - oder aber den Konflikt mit den Konservativen in der Union zu riskieren. Seehofer und Merkel entschieden sich für die zweite Variante und wollten den Streit mit dem Hinweis auf die Gewissenentscheidung rechtzeitig vor dem Wahltag neutralisieren.

Als die SPD jedoch am Dienstag das Tempo beschleunigte und nun zusammen mit Grünen und Linkspartei eine Abstimmung noch in dieser Woche anstrebt, sorgte dennoch für Verärgerung in der Union. Kauder sprach dem Noch-Koalitionspartner kurzerhand die Eignung als Regierungspartei ab. Intern wird gedroht, dass die absehbare gemeinsame Abstimmung von Linken, Grünen und SPD die Rot-rot-grün-Debatte vor der Wahl wieder aktivieren werde - weil nun bald ein Beweis vorliege, dass die SPD die Chance auf jeden Fall ergreifen werde, wenn sie vorliege. Allerdings dürfte diese Argumentationslinie nicht ganz einfach werden - denn es gilt als wahrscheinlich, dass auch Unionsabgeordnete für ein Gleichstellungsgesetz stimmen werden. "Vielleicht können wir das Thema zumindest noch in zeitlicher Distanz zur Bundestagswahl abräumen", hoffte ein Unions-Abgeordneter.