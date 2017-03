A board with the logo of Gazprom Neft oil company is on display at a fuel station in Moscow, Russia, May 30, 2016. REUTERS/Maxim Zmeyev

Kassel Die BASF-Tochter Wintershall blickt trotz der Erholung der Öl- und Gaspreise vorsichtig in die Zukunft.

"Es bleibt stürmisch, trotz eines leichten Aufwärtstrends Ende 2016", sagte Vorstandschef Mario Mehren am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz in Kassel. "Auch 2017 wartet mit Herausforderungen." Wintershall könne damit aber umgehen. Das Unternehmen halte daher an seiner Strategie fest, zu sparen und gleichzeitig zu investieren. "Das ist für uns kein Widerspruch." Ausgewählte Projekte, vor allem in günstigen Förderregionen wie Russland und Argentinien, sollen weiter ausgebaut werden. "Russland ist unsere wichtigste Schwerpunktregion. Daran wird sich nichts ändern."

Der russische Gaskonzern Gazprom ist mit Abstand der wichtigste Partner für die BASF-Tochter. "Wir brauchen Russland. Ohne Russland gibt es für Europa keine Energiesicherheit", sagte Mehren. Bei dem mit Gazprom geplanten Ausbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 prüfe Wintershall Möglichkeiten, das Vorhaben weiter zu unterstützen und hoffe auf ein baldiges Ergebnis. Welche Möglichkeiten das seien, wollte Mehren nicht sagen, sie seien aber "nicht nur moralisch". Gegenwärtig befinde sich BASF-Chef Kurt Bock in Moskau und tausche sich dort auch mit Gazprom aus. Nord Stream 2 sei ein wichtiges Projekt, betonte auch Bock.

Gazprom wollte das Projekt gemeinsam mit den westlichen Partnern Uniper, Wintershall, Shell, OMV und Engie stemmen, führt es derzeit aber alleine weiter. Hintergrund: Polen und die Ukraine hatten von der EU und der Bundesregierung einen Stopp des Baus gefordert. Sie fürchten, dass Gazprom die neue Pipeline nutzen will, um kein Gas mehr durch Polen und die Ukraine zu leiten.

MEHR FÜRS GELD

Wintershall will bis 2021 rund 4,4 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Öl- und Gasaktivitäten investieren. Das ist weniger als noch vor einem Jahr in Aussicht gestellt. Damals hatte das Unternehmen für die kommenden fünf Jahre Investitionen von rund 4,8 Milliarden Euro angekündigt. Inzwischen bekomme Wintershall bei Investitionen aber "mehr fürs Geld". So seien etwa in Norwegen die Preise für Bohranlagen gesunken. Zur Höhe der Einsparungen in diesem Jahr wollte sich der Vorstand nicht äußern. Wintershall wolle unter anderem seine Produktion kosteneffizienter gestalten aber auch am Hauptsitz in Kassel werde geprüft, wo Kosten nochmals gesenkt werden könnten. Dazu gehöre auch, befristete Verträge nicht zu verlängern. Es sei aber keine Entlassungswelle geplant.

Die Produktion will der Konzern bis 2018 unverändert auf 190 (2016: 165) Millionen Barrel Öläquivalent (boe) steigern. In diesem Jahr sollen Umsatz und das Betriebsergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen deutlich steigen, wie Mehren die Prognose der Konzernmutter BASF bekräftigte. 2016 war der Umsatz - vor allem wegen der Trennung vom Gashandels- und Speichergeschäft, das in einem Tauschgeschäft an Gazprom ging - um 79 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesunken. Das bereinigte Ergebnis schrumpfte, auch wegen der gefallenen Öl- und Gaspreise, auf 517 Millionen (2015: 1,36 Milliarden) Euro.