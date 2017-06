FrankfurtDer geplante Stellenabbau bei der Commerzbank kostet das Geldhaus voraussichtlich weniger als gedacht. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern seien fast abgeschlossen, teilte die Bank am Freitag mit. Sie sei zuversichtlich, "kurzfristig einen Rahmeninteressenausgleich und Rahmensozialplan abschließen zu können". Das zweitgrößte börsennotierte Geldinstitut Deutschlands rechnet daraus mit einer Belastung von rund 810 Millionen Euro. Bisher hatte sie mit 1,1 Milliarden Euro kalkuliert - verteilt auf die Jahre 2017 und 2018. Weil die Rückstellungen nun aber komplett in diesem Jahr gebucht werden und das Geschäft schwächer läuft als gedacht, erwartet die Bank im zweiten Quartal einen Nettoverlust. Für das Gesamtjahr sei aber nicht mit roten Zahlen zu rechnen. Die Commerzbank-Aktie rutschte um zwei Prozent ab. (Reporter: Alexander Hübner; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)