Brüssel Die EU-Staaten wollen Diplomaten zufolge im November über die neuen Standorte für die beiden europäischen Agenturen in London entscheiden.

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel sei am Donnerstag eine grundsätzliche Einigung über das weitere Verfahren getroffen worden, sagten zwei EU-Diplomaten. Bundeskanzlerin Angela Merkel dementierte einen Medienbericht, wonach sich Deutschland und Frankreich bei der Wahl der Standorte abgestimmt haben. "Es gibt dazu keine deutsch-französischen Absprachen", sagte Merkel in Brüssel.

Die Verlegung der europäischen Bankenaufsicht EBA und der Arzneimittel-Behörde EMA ist wegen des britischen EU-Austritts nötig geworden. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder wollten über den Vergabe-Prozess ohne die britische Premierministerin Theresa May noch am Donnerstagabend beraten. Eine Vorentscheidung für einen Standort soll es dabei aber nicht geben.

Vielmehr ist nach Angaben der Diplomaten zunächst ein vierstufiger Prozess geplant. So sollen die Mitgliedsländer, die an den Agenturen interessiert sind, bis zum 31. Juli ihre Bewerbung abgeben. Deutschland hat seinen Hut mit Bonn für die EMA und Frankfurt als neuen Standort der EBA bereits in den Ring geworfen, Frankreich will letztere gern nach Paris locken und die EMA nach Lille. In einem zweiten Schritt soll die EU-Kommission die Vorschläge für die Standorte bis September bewerten. Im Oktober sind Beratungen der zuständigen Minister aus den EU-Staaten geplant. Auch ein kurzer Austausch auf dem EU-Gipfel im selben Monat ist einem der Diplomaten zufolge vorgesehen. Abgestimmt werden soll dann nach einem Punktesystem auf Ministerebene im November. Eine Vorauswahl der besten Kandidaten soll es den Diplomaten zufolge nicht geben.

Die rund 160 Mitarbeiter der EBA verfassen und koordinieren die Regeln für alle Geldhäuser in der Staatengemeinschaft. Die Hoffnung der an ihr interessierten EU-Staaten ist, dass sie mit der EBA auch Großbanken aus London anlocken können. Ähnlich sind die Überlegungen in den Hauptstädten bei der EMA. Die seit 1995 bestehende Agentur mit einem Budget von jährlich 322 Millionen Euro ist für die Genehmigung neuer Medikamente in der EU zuständig.