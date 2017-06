British Prime Minister Theresa May and French President Emmanuel Macron attend the EU summit in Brussels, Belgium, June 22, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel Großbritanniens Premierministerin Theresa May will beim EU-Gipfel den anderen 27 Staats- und Regierungschefs Pläne zur Bewahrung der Rechte für britische und EU-Bürger nach dem Brexit präsentieren.

Sie werde vorschlagen, die Rechte von EU-Bürgern und Briten zu schützen, sagte May am Donnerstag vor Beginn des Spitzentreffens in Brüssel. Details nannte sie nicht. Den Beginn der Brexit-Verhandlungen Anfang dieser Woche nannte sie "sehr konstruktiv".

Der Umgang mit den Rechten von britischen und EU-Bürgern im jeweils anderen Hoheitsgebiet soll angesichts des bevorstehenden Brexit möglichst früh in den Verhandlungen zwischen Brüssel und London geklärt werden. Aus britischen Regierungskreisen verlautete, man wolle so rasch wie möglich Sicherheit in dieser Frage schaffen. Verhandlungen darüber soll es beim EU-Gipfel aber nicht geben. Stattdessen wird May nach der Präsentation ihrer Vorschläge den Gipfel verlassen. Danach wollen die übrigen 27 Staats- und Regierungschefs das Verfahren beraten, wie über die neuen Standorte für die EU-Bankenaufsicht EBA und die Arzneimittel-Behörde EMA entschieden wird, die bislang in London ansässig sind.