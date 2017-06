British Prime Minister Theresa May and German Chancellor Angela Merkel attend a EU leaders summit in Brussels, Belgium June 22, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt auf möglichst weitgehende Rechte für EU-Bürger in Großbritannien.

"Ich bin in der Tendenz für möglichst weitgehende Sicherheitsgarantien, die für EU-Bürger existieren", sagte Merkel am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Am Abend wollte dort die britische Premierministerin Theresa May ihre Vorstellungen präsentieren, wie die Rechte der EU-Bürger im Königreich nach dessen EU-Austritt künftig gesichert werden können.[nL8N1JJ3SK] Details nannte sie aber nicht. Dabei geht es um das Aufenthaltsrecht und den Zugang zum Sozialsystem.

Ein Streitpunkt ist das Stichdatum. In der britischen Regierung gibt es Überlegungen, die Rechte der EU-Bürger nur bis zu einem Stichdatum zu sichern. Merkel machte deutlich, dass ihr das nicht weit genug geht. "Alles, was ein hohes Maß an Sicherheit für diejenigen bringt, die sich in Großbritannien aufhalten oder auch in Zukunft in Großbritannien aufhalten wollen in der Phase, in der Großbritannien noch Mitglied ist, ist natürlich von großem Nutzen", sagte die Kanzlerin. Sie wolle aber den Verhandlungen, die die EU-Kommission mit dem Königreich führt, nicht vorgreifen. Der Schutz der bisherigen Rechte der EU-Bürger nach dem Brexit und der britischen Bürger in der EU soll in den Austrittverhandlungen als erstes geklärt werden. Guy Verhofstadt, der Unterhändler für das Europäische Parlament, das jedem Austrittvertrag zustimmen muss, hatte bereits erklärt, dass London die Schutzrechte allen EU-Bürger gewähren müsse, die bis zum vollzogenen Austritt in dem Land leben.[nL8N1JE09A]