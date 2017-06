The logo of German railways Deutsche Bahn is seen at the Hauptbahnhof main train station of Duesseldorf, Germany, February 2, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

Brüssel/Berlin Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn haben im Streit mit der EU-Kommission über die Finanzierung des Schienennetzes einen Teilerfolg errungen.

Der Europäische Gerichtshofs (EuGH) schmetterte am Mittwoch mehrere Bestandteile einer Klage der Brüsseler Behörde gegen Deutschland ab. So habe die EU-Kommission nicht nachweisen können, dass Subventionen für das Schienennetz des Staatskonzerns in die Sparten Personen- und Güterverkehr geflossen seien. Zudem könne Deutschland nicht vorgeworfen werden, dass Rechnungen der Bahntochter DB Regio nicht getrennt ausgewiesen würden, da dies laut EU-Regeln nicht verlangt werde. Die Kommission hatte Deutschland 2013 in Luxemburg verklagt, weil sie die EU-Vorgaben bei der Transparenz von Finanzströmen missachtet sah.

Der EuGH stellte sich nun allerdings in einem Punkt auf die Seite der Brüsseler Behörde: So habe Deutschland damals nicht sichergestellt, dass die Finanzströme bei der Bahn ausreichend kontrolliert würden.(C-482/14) EU-Kommission und Bundesregierung müssen nun miteinander klären, welcher Handlungsbedarf sich aus dem Urteil ergibt.

Ein Bahn-Sprecher wies daraufhin, dass sich die Rechtslage bereits weiterentwickelt habe, unter anderem durch das neue Bahn-Regulierungsgesetz aus dem vergangenen Jahr. Die Umsetzung des Urteils obliege nun der Bundesregierung. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums betonte, dass die Klage in weiten Teilen zurückgewiesen wurde. Man schaue sich das Urteil jetzt genau und werde gegebenenfalls handeln.

Das jedes Jahr mit mehreren Milliarden Euro an Steuergeldern subventionierte Schienennetz der Bahn ist seit über zehn Jahren Streitpunkt. Mit Forderungen nach einer klaren, rechtlichen und finanziellen Trennung zwischen dem Netz und den Betriebsgesellschaften der Bahnen in Europa konnte sich die Kommission nicht durchsetzen. Damit wollte die EU ausschließen, dass staatliche Mittel für das Netz auf diesem Umweg den staatlichen Bahngesellschaften zufließen, was den Wettbewerb mit privaten Konkurrenten verzerren würde. In Deutschland ist inzwischen vorgesehen, dass Gewinne des Netzes über den Umweg des Bundeshaushaltes wieder für Ausbau und Sanierung der Schienenwege zur Verfügung stehen.