Kritik aus SPD und CDU an Abrücken von Börsensteuer

Berlin (Reuters) - Aus SPD und CDU kommt Kritik am Wunsch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Einführung einer europäischen Börsensteuer zu verschieben.

"Ich habe jetzt gesehen, die Finanztransaktionssteuer, da tritt er auf die Bremse, das finde ich falsch", sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Donnerstag in Aachen. Der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Andreas Jung (CDU), kritisierte im SWR, es sei "ärgerlich und bedauerlich", dass Deutschland und Frankreich bei der Einführung einer europäischen Steuer auf Finanztransaktionen nicht mehr an einem Strang zögen.

Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte nach einem Treffen mit seinen Ministerkollegen in dieser Woche in Brüssel gesagt, Frankreichs Einwand sei sinnvoll, zunächst abzuwarten, wie genau der EU-Austritt Großbritannien ausfallen werde.

Jung warf Macron dagegen vor, er mache das Gegenteil dessen, was er angekündigt habe. "Es ist nicht etwa mehr Europa, sondern es ist in einem wichtigen Projekt Widerstand", kritisierte Jung. SPD-Chef Schulz kritisierte, Macron reihe sich nun bei denen ein, die die Einführung verzögerten. "Herr Schäuble und Frau Merkel treten da ja schon seit Jahren auf die Bremse", sagte er.

Schäuble hatte in Brüssel am Dienstag gesagt, er sei enttäuscht, dass aus dem Vorschlag einer globalen Börsensteuer, zunächst eine europäische, dann eine Euro-Zonen-Lösung und schließlich nur noch der Plan für die Einführung in einigen Euro-Ländern geworden sei. Inzwischen habe man gelernt, dass die Finanztransaktionssteuer "ein verdammt schwieriges Instrument" sei. "Wir werden aber alles tun, damit sie zustande kommt", betonte Schäuble. Grund für die Verzögerung ist vor allem die Sorge einiger Regierungen, dass sich Börsentransaktionen bei der Einführung einer Steuer in andere Länder ohne Steuern verlagern könnten. Man müsse auch nicht abwarten, bis der Brexit vollzogen sei. "Aber man sollte im Zeithorizont ein bisschen großzügiger sein", sagte Schäuble.

Macron selbst widersprach im Interview mit der französischen Zeitung "Ouest France" dem Eindruck, er wolle keine Finanztransaktionssteuer mehr. "In keiner Weise ziehe ich mich bei diesem Projekt zurück", betonte er. Allerdings müsse man zuvor wissen, ob Großbritannien weiter Zugang zu den europäischen Finanzmärkten habe. Denn ansonsten würden Firmen bei einer Einführung der Steuer aus der Euro-Zone nach London ziehen, wo sie dann nicht erhoben werde.

Die Sozialdemokraten in Deutschland und Österreich hatten zuletzt im Mai die Einführung der Börsensteuer in zehn Euro-Staaten gefordert. In Deutschland hatten SPD und Union die Einführung der Börsensteuer im Koalitionsvertrag verankert. Schäuble hatte aber bereits zu Jahresanfang die Erwartungen gedämpft. Zur Einführung der Steuer über Landesgrenzen hinweg ist laut EU-Verträgen die Beteiligung von mindestens neun Staaten notwendig. In Paris kommen zur Stunde Minister und Regierungschefs beider Regierungen zusammen.