Austria's Chancellor Christian Kern, of the Social Democratic Party (SPOe), talks to journalists in Vienna, Austria May 15, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Brüssel Österreichs Bundeskanzler Christian Kern hat vom EU-Gipfel deutliche Beschlüsse gegen Dumping-Praktiken und Übernahmen aus dem Ausland gefordert.

Die EU müsse ihre Bürger schützen, sagte Kern (SPÖ) am Freitag vor Beginn des zweiten EU-Gipfeltages in Brüssel. "Da müssen wir jetzt entschlossen dagegen halten", fügte er hinzu. "Ich hoffe, dass wir mit Macron einen Mitspieler haben, der das Gewicht in Richtung dieser Politik im Rat verschieben wird", sagte der österreichische Sozialdemokrat unter Verweis auf den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs werden am Freitag über Wirtschaftsfragen beraten. Auf der Agenda stehen dabei neben einem Bekenntnis zum Freihandel ein Plädoyer für Anti-Dumping-Maßnahmen. Die EU-Kommission soll prüfen, wo Übernahmen von strategisch wichtigen Firmen untersagt werden sollten. Hintergrund sind etwa Stahlimporte aus China sowie chinesische Übernahmen von Firmen in der EU. Kern möchte zudem wie Macron die Entsenderichtlinie in der EU ändern, um etwa bei der Arbeit von osteuropäischen EU-Bürgern in Partnerländern vorzuschreiben, dass sie dort die üblichen Löhne erhalten müssen. Dies lehnen die osteuropäischen EU-Staaten aber ab.