British Prime Minister Theresa May and German Chancellor Angela Merkel attend the EU summit in Brussels, Belgium, June 22, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel Vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf gepocht, dass die Partnerländer der Zukunft der EU Vorrang vor den Brexit-Gesprächen einräumen.

"Für mich hat die Gestaltung der Zukunft der 27 Mitgliedstaaten Vorrang auch vor der Frage der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt", sagte sie am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des zweitägigen Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs. Sicherlich werde man die Brexit-Gespräche zügig und konstruktiv führen, sagte sie. "Aber der klare Fokus muss auf der Zukunft der 27 liegen." Die britische Premierministerin Theresa May will den Partnerländern noch am Abend Pläne vorstellen, wie die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien nach einem Austritt ihres Landes aus der EU gewahrt werden können.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der erstmals an einem EU-Gipfel teilnimmt, betonte die Notwendigkeit, dass die 27 EU-Staaten, also ohne Großbritannien, ihre Zusammenarbeit rasch verstärken müssen. Macron und Merkel nannten dabei eine engere Kooperation in der Verteidigungspolitik. Beide betonten die enge deutsch-französische Abstimmung bei der Vorbereitung des Gipfels. Themen des Gipfels werden neben der Verteidigungspolitik auch Handelsfragen und die Zukunft der beiden EU-Agenturen zur Bankenaufsicht und zum Pharmabereich sein, die von London auf den Kontinent wechseln sollen. Eine Entscheidung soll auf dem zweitägigen Gipfel noch nicht fallen.

Macron pochte in der Handelspolitik darauf, dass es eine gegenseitige Marktöffnung mit Drittstaaten geben müsse. "Die Reziprozität bei der Öffnung der Märkte ist sehr wichtig", fügte er hinzu. Die Bürger wollten eine EU, die sie auch beschützen könne, sagte er mit Blick auf den Konflikt mit China etwa über Stahlexporte.

Sie werde am Abend vorschlagen, die Rechte von EU-Bürgern und Briten zu schützen, sagte May vor Beginn des Spitzentreffens. Details nannte sie nicht. Den Beginn der Brexit-Verhandlungen Anfang dieser Woche bezeichnete sie als "sehr konstruktiv". Der Umgang mit den Rechten von britischen und EU-Bürgern im jeweils anderen Hoheitsgebiet soll angesichts des bevorstehenden Brexit möglichst früh in den Verhandlungen zwischen Brüssel und London geklärt werden. Streitpunkt ist etwa die Frage eines Stichdatums - also ob auch EU-Bürger ihre Rechte im Königreich behalten, die von heute bis zum britischen Austritt aus der EU nach Großbritannien ziehen. Unklar ist auch, wo EU-Bürger künftig ihre Rechte einklagen können.