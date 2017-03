European Council President Donald Tusk looks at Armenia's President Serzh Sargsyan after a meeting in Brussels, Belgium February 27, 2017. REUTERS/Yves Herman

Brüssel Die Wiederwahl von Donald Tusk als EU-Ratspräsident droht den EU-Gipfel zu sprengen.

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo machte bei ihrer Ankunft am Donnerstag in Brüssel deutlich, dass die von ihr geführte nationalkonservative Regierung der Ernennung ihres bürgerlichen Landsmannes Tusk nicht zustimmen werde. Sie stand damit offenbar allein, wie Maltas Regierungschef Joseph Muscat unterstrich, der als Vorsitzender der EU-Ratspräsidentschaft die Wahl leitet: "Ein Land mag dagegen sein, aber es kann eine Entscheidung nicht blockieren." Für Tusk gebe es breite Unterstützung. Auch andere Staats- und Regierungschefs positionierten sich gegen die Regierung in Warschau. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Brüssel, Deutschland werde die Wiederwahl Tusks unterstützen.

Besonders deutlich wurde die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite: "Wir sind zufrieden mit Tusk. Und wir wollen uns nicht zur Geisel polnischer Innenpolitik nehmen lassen." Muscat machte deutlich, dass er die Entscheidung am Donnerstag herbeiführen wolle. "Das Thema steht auf der Agenda, deshalb muss man entscheiden." Über die Besetzung weiterer Spitzenposten in Brüssel - etwa den Vorsitz der Eurogruppe - erwartete er aber in diesem Jahr noch mehr Diskussionen. Ein EU-Diplomat zeigte sich verärgert über die starre Haltung Polens: "Wir hätten einen so schönen Gipfel haben können mit positiven Nachrichten wie dem Wirtschaftswachstum in allen 28 EU-Staaten." Stattdessen werde nach außen der Eindruck von Streit vermittelt.

Polens Außenminister Witold Waszczykowski drohte am Donnerstagmorgen mit einem Boykott seiner Regierung. "Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass die Wiederwahl heute nicht stattfindet", sagte er dem Nachrichtensender TVN24. "Wir werden unsere Partner informieren, dass der heutige Gipfel in Gefahr ist, wenn sie die Wahl durchdrücken wollen." Weitere Details zur Strategie Polens nannte Waszczykowski nicht. Ein Vertreter der polnischen Regierung sagte, man wolle zunächst eine Verschiebung der Wiederwahl erreichen und nach der Ende Mai ablaufenden Amtszeit Tusks dann auf einem Sondergipfel über den nächsten EU-Ratspräsidenten entscheiden.

Merkel zeigte sich in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin dagegen von der Wiederwahl Tusks überzeugt: "Ich sehe seine Wiederwahl als ein Zeichen der Stabilität für die gesamte EU an. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen."

POLENS POSITION AUCH IN VISEGRAD-GRUPPE UMSTRITTEN

Auch Polens Partner in der Visegrad-Gruppe (Tschechien, Ungarn und die Slowakei) stellten sich gegen die Regierung in Warschau. "Wir unterstützen den Kandidaten der EVP", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Er erwarte die Wiederwahl Tusks. Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka hatte bereits in Prag betont, dass er Tusk unterstütze.

Die Wahl des Ratspräsidenten ist nach einer Rede von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani der erste Tagesordnungspunkt für die 28 Staats- und Regierungschefs und soll eigentlich nur wenige Minuten in Anspruch nehmen.

Die Wahl kann mit qualifizierter Mehrheit und damit gegen den Willen Polens getroffen werden. Es wäre das erste Mal, dass ein Ratspräsident gegen den Willen seines Heimatlandes gewählt würde. Polen hat mit dem EU-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski einen Gegenkandidaten vorgeschlagen. Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, wirft dem liberal-konservativen Tusk vor, elementare EU-Regeln zu verletzen. Der Widerstand hat aber auch persönliche Gründe: Kaczynski hält Tusk für einen Flugzeugabsturz im Jahr 2010 "moralisch verantwortlich", bei dem neben mehreren Regierungsmitgliedern auch sein Zwillingsbruder Lech Kaczynski, der damalige Präsident Polens, ums Leben kam.