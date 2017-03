European Council President Donald Tusk arrives at a European People's Party (EPP) meeting ahead of a EU summit in Brussels, Belgium, March 9, 2017. REUTERS/Eric Vidal - RTS12433

Brüssel Gegen den Widerstand der Regierung seines Heimatlandes ist der Pole Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates wiedergewählt worden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU sprachen am Donnerstag in Brüssel mit Ausnahme Polens für eine weitere Amtszeit des 59-Jährigen aus. "Habemus (...) Presidentum. Viel Glück, Donald", twitterte Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel. Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat, der als amtierender Vorsitzender der EU-Ratspräsidentschaft die Wahl leitete, gratulierte Tusk zur Wiederwahl. Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka erklärte über Twitter, nur Polen habe gegen Tusk gestimmt.

Die Regierung in Warschau hatte zuvor deutlich gemacht, sie werde den Liberal-Konservativen nicht unterstützen. Eine Sprecherin der Regierung sagte, die Wiederwahl Tusks sei ein Zeichen dafür, dass selbst die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel immer weniger zu sagen hätten. Es ist das erste Mal, dass ein EU-Ratspräsident gegen den Willen seines Heimatlandes gewählt wird. Tusk leitet nun für weitere zweieinhalb Jahre sowohl die EU-Gipfel als auch die Spitzentreffen der 19 Euro-Staaten. Eine dritte Amtszeit ist nicht möglich.

Die polnische Regierung hatte zuvor auch angedeutet, sie werde den Gipfel boykottieren, wenn Tusk wiedergewählt wird. Für eine Abreise der polnischen Delegation gab es aber zunächst keine Anzeichen. Tusk verbindet eine Intimfeindschaft mit dem Chef der regierenden PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski. Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo machte bei ihrer Ankunft in Brüssel deutlich, dass die von ihr geführte nationalkonservative Regierung der Ernennung Tusks nicht zustimmen werde. Sie stand damit allein, wie Muscat unterstrich: "Ein Land mag dagegen sein, aber es kann eine Entscheidung nicht blockieren." Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, Deutschland werde die Wiederwahl Tusks unterstützen.

Besonders deutlich wurde die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite: "Wir sind zufrieden mit Tusk. Und wir wollen uns nicht als Geisel polnischer Innenpolitik nehmen lassen." Ein EU-Diplomat zeigte sich verärgert über die starre Haltung Polens: "Wir hätten einen so schönen Gipfel haben können mit positiven Nachrichten wie dem Wirtschaftswachstum in allen 28 EU-Staaten." Stattdessen werde nach außen der Eindruck von Streit vermittelt.

MERKEL SIEHT IN WAHL TUSKS ZEICHEN DER STABILITÄT

Polens Außenminister Witold Waszczykowski drohte am Donnerstagmorgen mit einem Boykott seiner Regierung. "Wir werden unsere Partner informieren, dass der heutige Gipfel in Gefahr ist, wenn sie die Wahl durchdrücken wollen."

Merkel zeigte sich dagegen bereits in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin von der Wiederwahl Tusks überzeugt: "Ich sehe seine Wiederwahl als ein Zeichen der Stabilität für die gesamte EU an. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen." Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels beriet sich Merkel noch mit Szydlo in Brüssel, die aber an ihrem Widerstand gegen Tusk festhielt.

Polens Isolation wurde in Brüssel besonders deutlich, weil sich auch Warschaus Partner in der Visegrad-Gruppe - Tschechien, Ungarn und die Slowakei - hinter Tusk stellten. "Wir unterstützen den Kandidaten der EVP", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Sobotka hatte bereits in Prag betont, dass Tschechien für Tusk stimmen werde.

Für die Wahl des EU-Ratspräsidenten reicht aber die qualifizierte Mehrheit. Kaczynski wirft dem liberal-konservativen Tusk vor, elementare EU-Regeln zu verletzen. Der Widerstand hat auch persönliche Gründe: Kaczynski hält Tusk für einen Flugzeugabsturz im Jahr 2010 für "moralisch verantwortlich", bei dem neben mehreren Regierungsmitgliedern auch sein Zwillingsbruder Lech Kaczynski, der damalige Präsident Polens, ums Leben kam.