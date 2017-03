REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY - RTS1277X

European Council President Donald Tusk takes part in a news conference after being reappointed chairman of the European Council during a EU summit in Brussels, Belgium, March 9, 2017. REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY - RTS1277X

Brüssel Die Europäische Union hat noch keine einheitliche Linie gefunden, wie es nach dem Ausscheiden Großbritanniens mit der Staatengemeinschaft weitergehen soll.

Bei Beratungen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Freitag wurde deutlich, dass der Ansatz eines unterschiedlichen Tempos bei der Integration umstritten ist. "Ich habe nicht ohne Überraschung festgestellt, dass das von einigen Kollegen als Einführung einer neuen Grenze, eines neuen Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West gesehen wird", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Das ist nicht die Absicht." Auch Kanzlerin Angela Merkel räumte ein, dass einige Länder die Befürchtung haben, abgehängt zu werden. Vor allem in osteuropäischen Ländern wird ein Vorpreschen großer Staaten Westeuropas in der Kooperation kritisch gesehen.

Die Diskussionen in Brüssel hatten das Ziel, Leitlinien für eine Erklärung zu entwickeln, die zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März in der italienischen Hauptstadt verabschiedet werden und die Zukunft der EU umreißen soll. Mit den Verträgen wurde die Grundlage für die Staatengemeinschaft geschaffen.

In Rom selbst soll es laut Merkel keine Beratungen mehr über die Erklärung geben. Eine solche Botschaft für die Zukunft der EU in den kommenden zehn Jahren werde eher allgemein gehalten. Der Grundton sollte aber "selbstbewusst und optimistisch" sein. In der Erklärung sollten zudem die Themen Klima, Sicherheit und Digitalisierung genannt werden. Denn die Digitalisierung werde die Arbeitsmärkte und Gesellschaften in Europa erheblich verändern. Anderen Staaten sei die soziale Dimension der EU sehr wichtig gewesen, auch wenn die EU-Ebene dafür keine umfassenden Kompetenzen habe.

TUSK RUFT ZUR EINIGKEIT

Ratspräsident Donald Tusk, der am Donnerstag gegen die Stimme der polnischen Regierung wiedergewählt wurde, rief zur Einigkeit auf. Gerade angesichts des Brexits müsse diese gestärkt werden. Juncker zählte eine Reihe von Bereichen auf, in denen ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten bereits Realität ist. Zugleich machte er deutlich, dass das in seinem sogenannten Weißbuch dargestellte Szenario einer EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht mit der Verteilung von Geld aus dem EU-Haushalt verknüpft sei.

Österreichs Kanzler Christian Kern sagte, die Chancen für die EU seien nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump und der Brexit-Entscheidung besser denn je. Europa solle selbstbewusst zur Kenntnis nehmen, dass es erstmals seit acht Jahren in allen EU-Staaten Wirtschaftswachstum gebe und Millionen von Jobs entstanden seien.