Greece's Prime Minister Alexis Tsipras holds a news conference at the end of a European Union leaders summit in Brussels, Belgium, March 10, 2017. REUTERS/Yves Herman

Berlin Die Bundesregierung hat Griechenland gewarnt, den Streit um Reformauflagen in den EU-Jubiläumsgipfel am Samstag in Rom hineinzutragen.

"Ich kann ihnen sagen, dass aus unserer Überzeugung Fragen zum griechischen Programm nicht vermischt werden sollten mit den Feierlichkeiten, die in Rom bevorstehen, und mit der geplanten gemeinsamen Erklärung der EU-Mitgliedsstaaten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Mehrere EU-Vertreter hatten gesagt, die Regierung in Athen wolle die vorgesehene Erklärung in Rom in der jetzigen Form nicht mittragen. "Sie wird das als ein Verhandlungsinstrument benutzen", hieß es. Die griechische Regierung wolle damit Reformforderungen des IWF abwehren.

Griechenland verhandelt aktuell mit den Institutionen der Geldgeber, um die zweite Runde der Reformprüfung abzuschließen. Dann wäre der Weg frei für die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen. Der erfolgreicher Abschluss der Prüfungen ist aber auch eine Voraussetzung dafür, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) sich entscheidet, ob er sich an dem laufenden Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro beteiligt, wie es die Euro-Länder wünschen. Der IWF forderte dafür noch schärfere Reformen.

Nach Angaben aus EU-Kreisen versucht die Regierung nun, ihre Zustimmung zur gemeinsamen Erklärung, die die EU-Länder zum 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge verabschieden wollen, von einem Entgegenkommen bei den Reformauflagen abhängig zu machen. Ein EU-Vertreter sagte, die Griechen hätten in der Erklärung um einen "zusätzlichen Absatz über die soziale Dimension" gebeten. "Aber politisch haben sie das an die laufenden Verhandlungen mit den Gläubigern geknüpft."

Regierungssprecher Seibert sprach von einer "aus Sicht der griechischen Regierung noch offenen Frage", zur Gipfelerklärung. Das solle nun von EU-Ratspräsident Donald Tusk geklärt werden.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kündigte an, noch am Mittwoch nach Athen zu reisen. Ein Sprecher nannte das ein "positives Signal für die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland" und einen "Ausdruck unserer Solidarität" mit den Griechen. Gabriels Sprecher bezeichnete Griechenland als "unersetzliches, wichtiges Mitglied" der europäischen Familie. Gabriel soll am Mittwochabend auch Regierungschef Alexis Tsipras treffen. Dabei dürfte auch die Schuldenkrise eine Rolle spielen.