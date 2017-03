Greece's Prime Minister Alexis Tsipras holds a news conference at the end of a European Union leaders summit in Brussels, Belgium, March 10, 2017. REUTERS/Yves Herman

Brüssel Zwei Tage vor den EU-Feiern in Rom hält der Streit zwischen Griechenland und den europäischen Partnern über die Abschlusserklärung an.

Die griechische Regierung habe ihre Blockade bisher nicht aufgegeben, sagten EU-Diplomaten in Brüssel und Regierungsvertreter in Athen am Donnerstag. Damit droht der Streit den 60. Jahrestag der Römischen Verträge zu überschatten, die den Grundstein für die heutige EU gelegt haben. Die 27 EU-Staaten wollen in Rom eigentlich ein Zeichen der Geschlossenheit nach der britischen Entscheidung zum Austritt aus der Gemeinschaft senden.

Schon am Dienstag hatten Diplomaten gesagt, dass Griechenland die Rom-Erklärung erst dann absegnen will, wenn es Zugeständnisse im anhaltenden Streit über Reformauflagen der internationalen Geldgeber erhalten hat.

"Wir lassen uns nicht mehr dadurch erpressen, indem ein Land ein Dossier mit einem ganz anderen Dossier verknüpft", sagte ein EU-Diplomat. Für den Notfall werde bereits diskutiert, dass nicht die 27 EU-Staaten, sondern EU-Ratspräsident Donald Tusk die Erklärung von Rom im Namen der Union abgebe. So waren die Länder bereits beim vergangenen EU-Gipfel in Brüssel vorgegangen, als Polen aus Unmut über die Wiederwahl Tusks die Abschlusserklärung nicht mittragen wollte. Dem Text der Rom-Erklärung hatte Polen laut Diplomaten aber am Montag zugestimmt, nachdem unter anderem die Passage über ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten verändert worden war. In der neuen, der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Version heißt es, dass man nötigenfalls in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität handeln, aber zugleich in die gleiche Richtung gehen wolle.

Griechenland und die Institutionen von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB), Euro-Rettungsschirm ESM und Internationalem Währungsfonds (IWF) ringen derzeit um die Umsetzung von Reformen. Die griechische Regierung will das Verbot von Massenentlassungen unangetastet lassen und zugleich Änderungen der Vorgängerregierung an Tarifverhandlungen rückgängig machen. Eine Vereinbarung über Reformen ist Voraussetzung dafür, dass die Eurogruppe dem schuldengeplagten Griechenland frisches Geld aus dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm überweist. Der IWF hat noch nicht abschließend über eine finanzielle Beteiligung entschieden.