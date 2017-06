German Chancellor Angela Merkel arrives at the EU summit in Brussels, Belgium, June 22, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Zugang für US-Firmen zu öffentlichen Ausschreibungen an eine Gleichbehandlung europäischer Firmen in den USA knüpfen.

"Ich würde sagen, dass die Reziprozität die richtige Antwort ist, z.B. wenn es Ausschreibungen gibt", sagte Merkel am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. "Wenn wir Zugang zum Beispiel zu öffentlichen Ausschreibungen haben in den USA, dann können wir auch zum Zugang zu den öffentlichen Ausschreibungen in den europäischen Ländern 'Ja' sagen." Wenn es diesen vollen Zugang nicht gebe, dass müsse man überlegen, "ob wir eine Antwort brauchen aus europäischer Sicht".

US-Bundesstaaten bevorzugen amerikanische Firmen bei öffentlichen Aufträgen. US-Präsident Donald Trump hat zudem eine "America First"-Strategie verkündet. Der mangelnde Zugang für ausländische Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA war bereits Thema der TTIP-Verhandlungen gewesen.

Diese Gegenseitigkeit müsse auch für Handelsbeziehungen gelten, sagte Merkel. Macron äußerte sich ähnlich. Die EU müsse für offene Märkte sein, dürfe aber nicht naiv sein, sagte der Präsident.

Der EU-Gipfel hat Maßnahmen zur besseren Abwehr unfairer Handelspraktiken wie Dumpingangeboten beschlossen. Das zielt unter anderem auf chinesische Stahlimporte.