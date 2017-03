German Foreign Minister and outgoing Social Democratic Party (SPD) leader Sigmar Gabriel before an SPD party convention in Berlin, Germany, March 19, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich für höhere deutsche Zahlungen an die EU ausgesprochen und damit die Union verärgert.

Die Bundesrepublik sei zwar der größte Nettozahler, aber auch der größte Nettogewinner der EU, schrieb Gabriel in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Statt für geringere Zahlungen zu streiten, könnte Deutschland sogar anbieten, mehr zu zahlen. Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) lehnte dies am Mittwoch ab. Stattdessen sollten die an die EU fließenden Steuergelder effektiver verwendet werden, sagte er.

Die Debatte über die deutschen Zahlungen an den EU-Haushalt könnten nach dem EU-Austritt Großbritanniens auf die Tagesordnung kommen, weil damit ein wichtiger Nettozahler ausfällt. Gabriel schrieb: "Jeder Euro, den wir für den EU-Haushalt zur Verfügung stellen, kommt - direkt oder indirekt - mehrfach zu uns zurück." Seine Rechnung begründete er mit den deutschen Exporten ins EU-Ausland. Millionen deutscher Arbeitsplätze hingen davon ab, dass es auch den Menschen in den anderen EU-Staaten gutgehe.

Zudem habe der deutsche Nettobeitrag an die EU von 14 bis 15 Milliarden Euro im Jahr keine "überragende Bedeutung", schrieb Gabriel. Pro Kopf zahlten etwa die Niederländer und die Schweden mehr. "Wie wäre es also, wenn wir bei der nächsten Debatte über Europas Finanzen etwas 'Unerhörtes' tun? Statt für eine Verringerung unserer Zahlungen an die EU zu kämpfen, die Bereitschaft zu signalisieren, sogar mehr zu zahlen."

Brinkhaus sagte dagegen der Funke Mediengruppe: "Es ist der falsche Weg, Europa ungefragt mehr Geld anzubieten." Für Deutschland und die EU gelte, dass ein effektiverer Einsatz des Geldes im Mittelpunkt stehen sollte. Mit gut elf Milliarden Euro ist Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler in der EU. Auf dem dritten Rang folgt Frankreich mit gut fünf Milliarden Euro.