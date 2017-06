Brüssel Die EU-Staaten haben sich hinter das Pariser Klimaschutzabkommen gestellt und damit die deutsche G20-Präsidentschaft unterstützt.

"Der Europäische Rat bekräftigt die Verpflichtungen der EU und seiner Mitgliedstaaten, das Pariser Abkommen schnell und umfassend umzusetzen, für die Erfüllung der finanziellen Klimaschutzziele zu arbeiten und den Kampf gegen Klimawandel anzuführen", heißt es in einer Erklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag gesagt, sie erhoffe sich vom EU-Gipfel eine klare Rückendeckung für die Diskussionen auf dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg. Dort wird eine Auseinandersetzung über die Klimaschutzpolitik vor allem mit US-Präsident Donald Trump erwartet, der den Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen angekündigt hat.

In der Gipfel-Erklärung wird nicht nur darauf verwiesen, dass die Klimaschutzanstrengungen wichtig für die Modernisierung der europäischen Wirtschaft seien. Wichtig seien zudem die im Pariser Abkommen festgelegten finanziellen Hilfen für ärmere Staaten. "Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden die Kooperation mit internationalen Partnern unter dem Pariser Abkommen ausbauen", wird in dem Beschluss der EU-Regierungen deshalb betont. Die EU-Kommission wird aufgefordert zu prüfen, wie das Engagement verstärkt werden kann. Das klare Bekenntnis zum Pariser Abkommen bedeutet zudem eine Absage an die US-Forderung, die Vereinbarung neu auszuhandeln.