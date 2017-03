Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during a meeting in Istanbul, Turkey, March 19, 2017. REUTERS/Murad Sezer

Brüssel Die Europäische Union verlangt von der türkischen Regierung eine Erklärung der Äußerungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan über die Sicherheit von EU-Bürgern.

Man habe dazu den EU-Botschafter der Türkei einbestellt, sagte am Donnerstag die Sprecherin des Auswärtigen Dienstes der EU, der bei der EU-Kommission in Brüssel angesiedelt ist. Erdogan hatte am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor Journalisten gesagt: "Wenn Europa seinen Weg so fortsetzt, kann sich kein Europäer in irgendeinem Teil der Welt mehr sicher auf den Straßen bewegen." Die Türkei rufe die EU auf, Menschenrechte und Demokratie zu respektieren, fügte Erdogan hinzu.